Emergenza Coronavirus, clamoroso: ripresa Serie A, ma in caso di nuovo positivo niente stop

Le ultime indiscrezioni vogliono una ripresa del campionato che sia definitiva, senza ulteriori stop. Nel caso in cui un nuovo giocatore risultasse positivo al Coronavirus, verrà isolato e il campionato continuerà il suo corso. L’obiettivo è solo uno: portare a termine la stagione

La Serie A ormai è ferma da più di un mese, dalla gara dell’8 marzo Juventus – Inter e al momento non si sa una data certa per la ripartenza. Sono tante le ipotesi, ma tutto ruota intorno all’emergenza legata al Coronavirus, che ad oggi non consente di dare certezze.

Secondo quando riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe una novità importante per quanto riguarda il campionato italiano. Una volta che sarà ripartito, infatti, sarà impossibile decretare un nuovo stop, anche nel caso in cui un giocatore dovesse essere trovato positivo al Covid-19.

La Serie A non può permettersi un nuovo blocco, altrimenti sarebbe inutile anche pensare ora una ripresa. Poiché ancora non si conosce un vaccino valido per debellare il virus, si prevede che dovremmo conviverci per molto tempo e quindi il rischio del contagio non potrà essere annullato nel breve periodo.

Qualora dovesse verificarsi un nuovo caso positivo di un calciatore, scrive il quotidiano nazionale, verrà immediatamente isolato. I compagni, invece, potranno continuare a praticare l’attività sportiva, con un aumento dei controlli sanitari nei loro confronti, al fine di limitare al massimo ulteriori contagi.

Intanto, il presidente della FIGC Gabriele Gravina spinge per una riapertura del campionato entro fine maggio o inizio giugno. Al momento, le squadre si sono organizzate per riprendere gli allenamenti il 4 maggio, salvo ulteriori proroghe dal Governo.

L’obiettivo rimane sempre quello di concludere la stagione in corso e dalle ultime novità, quindi, sembra che una eventuale ripartenza della Serie A sarà definitiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS