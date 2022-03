Eliminaziona Nazionale dai Mondiali in Qatar 2022: di chi le colpe? Alcuni spunti critici

La clamorosa sconfitta dell’Italia contro la Macedonia a Palermo con la conseguente eliminazione dal Mondiale 2022 in Qatar ha portato dietro di se numerose critiche sul movimento calcistico italiano.

La clamorosa sconfitta casalinga nello spareggio di giovedì a Palermo contro la Macedonia del Nord e la conseguente mancata qualificazione ai Mondiali per la seconda volta di fila della nazionale italiane ha fatto il giro del mondo sui giornali e sui siti sportivi e non.

“Tragedia italiana, epica Macedonia del Nord”, il titolo dello spagnolo Marca.

“Coppa del Mondo incubo dell’Italia” l’apertura della sezione Sport del Daily Mail.

“Quali-disastro” il commento del tedesco Bild.

Di chi è la colpa dell’esclusione dell’Italia dal Mondiale? In alcuni punti esporrò brevi riflessioni sulle circostanze che possono aver causato la disfatta dell’Italia.

Per Roberto Mancini ha giocato un ruolo importante il Fattore stanchezza

Così Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord: “Non abbiamo avuto tanto tempo, i ragazzi arrivano e devono recuperare dalle fatiche, dai viaggi. Proprio per questo motivo abbiamo confermato i ragazzi dell’Europeo”.

ll calendario a livello di club è fittissimo. Si gioca ogni 3 giorni, staccare la spina è diventato impossibile e a livello di concentrazione qualcosa, inevitabilmente, si paga. La Nazionale, di fatto, non ha mai la possibilità di preparare in modo adeguato le partite di qualificazione che si incastrano tra turni di campionato e coppe europee.

Per preparare al meglio i playoff sarebbe stato opportuno spostare un turno di campionato e concedere due settimane piene di lavoro agli azzurri. Un’ipotesi difficile da attuare, certo. Ma che non è stata nemmeno presa in considerazione.

Poca esperienza internazionale

A livello europeo negli ultimi 12 anni abbiamo raggiunto due finali di Champions (perse) con la Juventus e una finale di Europa League (persa) con l’Inter. Troppo poco. La poca esperienza internazionale ad alti livelli pesa inevitabilmente nella testa e nelle gambe dei giocatori. L’approccio sbagliato dell’Italia alla partita dipende anche dalla scarsa esperienza internazionale di calciatori che provengono da club che in Italia non vincono mai nulla, oppure sono provenienti da squadre sì grandi, ma che in Champions fanno sempre poca strada.

Troppi stranieri nel campionato italiano

Il campionato italiano è fatto da troppi stranieri, che costano molto pur contribuendo alle fortune e all’attrattiva internazionale delle grandi italiane. Ma con tutti questi stranieri, come si fa a valorizzare i talenti italiani? Ecco perche’ la Nazionale non riesce ad avere una continuità di rendimento.

Scarsa forza economica dei club

Inoltre le squadre italiane da un po’ di tempo a questa parte non hanno più la forza economica di mettere a segno grandi colpi. Sempre meno Top Player vengono a giocare in serie A, e il livello tecnico del gioco si abbassa sempre di più.

Troppa fisicità, poca tecnica

Le squadre calcio puntano tanto sul fisico, poco sulla tecnica di base. Emergono tanti, tantissimi atleti ma pochi calciatori che sanno dare del tu al pallone. Il corpo si può modellare negli anni, il resto no. Va insegnato subito, come priorità. L’approccio dell’Italia alla partita di ieri è stato poco improntato sulla tecnica e sulle idee di gioco.