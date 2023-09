“Ecco Verratti”: la Big fa il colpo grosso | È pronto per firmare

Scaricato da Luis Enrique ed il Paris Saint Germain, il centrocampista italiano sta per approdare ad un’altra grande squadra.

Un’indiscrezione che è circolata pochi giorni fa parlava di una presunta frase che Luis Enrique, nuovo allenatore del Paris Saint Germain, gli aveva pronunciato a chiare lettere e senza mezzi termini: “Con me non giocherai mai, quindi è meglio se ti trovi un’altra squadra”. Il giocatore in questione era Marco Verratti, vero e proprio simbolo e bandiera del Psg.

Alle parole, poi, il tecnico catalano ha fatto seguire i fatti e, dopo averlo escluso dai convocati per i primi quattro impegni stagionali dei parigini in campionato, lo ha anche lasciato fuori dalla lista per la Champions League. Verratti è stato anche escluso da Luciano Spalletti dalle convocazioni per la Nazionale azzurra, cosa che forse pone fine alla sua avventura con la maglia dell’Italia.

Il centrocampista pescarese, quindi, dopo 11 stagioni, 416 partite e 11 gol termina la sua esperienza al Paris Saint Germain. Il club parigino lo acquistò nell’estate del 2012 dal Pescara per circa 12 milioni di euro. Verratti, insieme a Insigne e Immobile, sotto la guida di Zeman, aveva appena riportato il club abruzzese in Serie A, facendo intravedere tutta la sua classe.

Tecnica e geometrie che in Serie A non si sono mai viste. Da allora, infatti, Verratti ha sempre giocato con la maglia del Paris Saint Germain, diventando uno dei più forti centrocampisti del decennio. Con il club parigino ha vinto ripetutamente in Francia, mentre non è mai riuscito ad imporsi in Europa. Trofeo continentale che invece è riuscito a conquistare nel 2021 con la Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini.

Verratti, addio alla Nazionale ed al Psg

Dal 2014 in poi, seppur con mille problemi e stop legati agli infortuni, il regista di Pescara è stato un punto fermo delle varie formazioni che hanno rappresentato l’Italia. Ora, dopo quella di Luis Enrique che ha messo fine alla sua esperienza con il Psg, è arrivata anche la decisione di Spalletti che ha aperto il nuovo corso azzurro senza di lui.

Il 30enne centrocampista italiano ha vissuto un’estate da separato in casa a Parigi. Un’estate in cui si sono susseguite le voci di mercato su di lui. Si era parlato anche della possibilità che Verratti potesse giocare finalmente nel nostro campionato. La Juve poteva essere un’opzione, ma il Psg chiedeva troppo e la trattativa non è nemmeno mai partita. Stesso motivo per cui hanno rinunciato a lui anche Atletico Madrid e Liverpool che avevano sondato il terreno per acquistarlo.

Verratti, ecco la sua nuova squadra

L’ex centrocampista di Pescara e Paris Saint Germain è pronto a sbarcare all’Al-Arabi in Qatar. Come rivelato dai media francesi, infatti, è molto vicino l’accordo tra i due club e nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il club qatariota ed il club parigino hanno raggiunto l’accordo sulla base di 50 milioni di euro, bonus inclusi.

Il 30enne sarebbe già a Doha in attesa dell’ufficialità e del nuovo ricchissimo contratto da firmare. Le cifre del suo nuovo ingaggio non sono ancora state rese noto, ma da quanto trapela pare si possa trattare dell’ennesimo stipendio faraonico che un calciatore va a guadagnare tra Arabia Saudita e Qatar.