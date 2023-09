Ecatombe in Serie A, altro infortunio disastroso: “Bruttissima distorsione” | Torna nel 2024?

Ancora un infortunio muscolare nella massima serie. Dopo la sosta per la Nazionale sono davvero tanti i calciatori che hanno accusato problemi fisici.

I ritmi con cui si gioca nel calcio moderno sono davvero stressanti. Questo almeno quanto affermano molti allenatori che lamentano la poca possibilità di allenare la propria squadra e la facilità con cui possono verificarsi i problemi muscolari ai rispettivi calciatori.

Le grandi squadre, quelle impegnate anche nelle Coppe europee, infatti, giocano letteralmente ogni tre giorni e tra una sosta e l’altra per le Nazionali, si ritrovano ad affrontare sette partite in appena 21 giorni. Questo è quanto successo dopo la sosta di inizio settembre ed è questo quello che succederà tra la sosta di metà ottobre e quella di metà novembre.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che, soprattutto nei top club dei campionati europei, la maggior parte dei calciatori della rosa giocano due partite ravvicinate anche con la propria Nazionale e quindi durante la sosta. Non è un caso se soprattutto negli ultimi turni di campionato si siano moltiplicati gli infortuni che poi limitano le scelte degli allenatori.

Nella nostra Serie A, infatti, a parte i poveri Dodò e Caprari che hanno subito un grave infortunio di natura traumatica che li terrà fuori dal campo per tanti mesi, sono davvero tanti i calciatori che si sono fermati e non saranno disponibili nelle prossime partite per noie muscolari dovute alle tante partite ravvicinate.

Infortuni muscolari in Serie A, la lista è lunga

Sono negli ultimi turni di campionato o Coppe europee, infatti, fanno parte di questa lista tantissimi giocatori: Lucumì, Posch, Llorente, Krunic, Frattesi, Arnautovic, Scamacca, Jankto, Badelj, Strootman, Rahmani, Juan Jesus, Candreva, Buongiorno, Doig, Djuric, Kabasele.

Tutti alle prese con infortuni più o meno lunghi, più o meno gravi e tutti di natura muscolare. Problemi che ora mettono in difficoltà gli allenatori nelle loro scelte. Si è aggiunto alla lunga lista di indisponibili per noie muscolari, nell’ultimo match della sua Fiorentina a Frosinone, anche Cristiano Biraghi.

Serie A, ancora un infortunio. Le parole dell’allenatore

L’ex laterale dell’Inter ha rimediato una brutta distorsione nel match contro i ciociari ed è uscito dal campo al termine del primo tempo. La Fiorentina in quel ruolo deve già fare a meno di Dodò che ne avrà per parecchi mesi ed ora spera di non dover rinunciare anche a Biraghi.

Queste le parole sulla situazione terzini rilasciate dall’allenatore viola, Vincenzo Italiano al termine del match di Frosinone: “Come sostituire Dodò? In quella zona possiamo solamente adattare un mancino, nessuno dei centrali può fare il terzino, dall’inizio non hanno le caratteristiche, l’unica soluzione è quella del terzino a destra, Kayode veniva da due partite dove aveva speso tantissimo ma è entrato bene e ha la capacità di un giocatore maturo. Biraghi ha una brutta distorsione, speriamo non sia nulla di grave”.