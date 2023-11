Ecatombe giallorossa: torna nel 2024 | È uno degli infortuni più assurdi mai successi

Una lista infinita di infortuni sta costellando la terza, e forse ultima, stagione di Mourinho a Roma. Uno in particolare è tutt’ora inspiegabile.

Tutto si può dire di Mourinho, che può non piacere ai cultori del calcio offensivo e spregiudica, sta antipatico a molti per i suoi modi di fare irriverenti ma sinceri. Ok tutto, ma non è certo un allenatore fortunato quest’anno.

L’infortunio di Paulo Dybala nel pre-campionato sembrava di poco conto, si parla di riposo a scopo precauzionale nei giorni avvenire, non preoccupava nessuno. In realtà non è stato affatto così.

Tra acciacchi e ricaduto la Joya argentina non è si è mai vista davvero brillare di luce proprio, colpa non certo del suo appannamento, ma proprio a causa dei continui infortuni. Fosse l’unico, invece è uno dei tanti sotto questo aspetto.

La Roma quest’anno non ha mai avuto il capitano designato sin dall’arrivo dello Special One: Lorenzo Pellegrini in pratica non c’è mai stato, anche in caso, causa infortunio doppio. Renato Sanches ha fatto collezione di stop. E rientrato nel derby, ma si dovrà aspettare la pausa per rivederlo con un minutaggio accettabili.

Con tutti questi infortuni quasi ci si è dimenticati che la Roma ha ancora giocatori fermi ai box, figli di kappaò della passata stagione: vedi Kumbulla, leggasi Abraham, entrambi alle prese con una lesione al crociati, il cui rientro è soltanto auspicabile per il 2024.

L’infortunio degli infortuni

Nella lunga lista degli infortuni della Roma, ce n’è uno avvolto ad oggi in una sorta di mistero. Quello relativo alle condizioni di Chris Smalling, con l’aggravante che il difensore inglese aveva iniziato male anche la stagione, quasi l’ombra di se stesso.

Sono passati quasi 80 giorni dall’ultima volta che lo si è visto in campo, era Roma-Milan e il perno della difesa giallorosso già aveva ampiamente dato segnali di sofferenza. Si sa cosa ha, la tendinite. Non molto altro.

Si naviga a vista: c’è tanta preoccupazione

Nemmeno l’ultimo consulto medico in Inghilterra ha dato risposte chiare per un giocatore che non ha mai preso antidolorifici, ma che non riesce a trovare proprio la luce fuori dal tunnel. Si continua a ripetere di un tendine infiammato, ma la prognosi è anche incerta.

Un grande punto interrogativo proprio a ridosso della finestra del calciomercato: che si fa? Si cerca altro, oppure lo si aspetta. La preoccupazione è tanta, ma le certezze ad oggi che Smalling possa tornare a disposizione prima del 2024, sono molto poche.