“E’ vero, lo abbiamo trattato”: Allegri non può nascondersi più | Era l’obiettivo n°1 della Juve

Max Allegri fra strigliate dopo la prima sconfitta in campionato nella trasferta contro il Sassuolo e un retroscena di calciomercato.

“Una prestazione farfallina”. L’ha definita così, con un sorriso amaro, la prova del Maipei Stadium, che è costata alla Juventus la prima sconfitta in Serie A. Una sconfitta evitabilissima, al netto degli avversari.

I bianconeri si sono fatti male da soli: da museo degli orrori l’intervento di Szczesny in occasione del vantaggio neroverde, per non parlare del goffo autogol di Gatti, che ha spopolato su internet, con meme e scherni nei confronti dell’ex difensore del Frosinone.

“Credo che abbiamo fatto una gara leggera di testa. Da questa sconfitta bisogna solo imparare – l’analisi di Max Allegri – la partita si era messa bene, abbiamo avuto situazioni facili e lì non siamo stati capaci di far male, non abbiamo fatto gol alla prima situazione e lì abbiamo un po’ staccato la spina. Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi adesso, persi comunque punti importanti”.

Al disastro bianconero del Mapei Stadium, si aggiunge un record negativo tanto per gettare benzina sul fuoco. La Juventus non aveva mai subito quattro gol dal Sassuolo, arrivando al massimo a tre nella stagione 2019/20. Ma c’è poco tempo per piangersi addosso.

Turno infrasettimanale, operazione riscatto

C’è il primo turno del campionato e una Juve senza coppe tornerà ad assaporare l’ebbrezza (ma anche le complessità) di chi gioca praticamente ogni tre giorni. Allo Stadium arriva la rivelazione Lecce, terzo in classifica e avanti di un punto in classifica, rispetto ai bianconeri.

Chi è sceso in campo contro il Sassuolo ha svolto una seduta di scarico senza particolari problemi, l’altra parte del gruppo si è concentrata su possesso palla ed esercitazioni per la manovra avanzata contro la difesa schierata, prima di chiudere la sessione di lavoro con una partitella finale. Contro il Lecce Allegri potrebbe ricorrere per la prima volta in stagione al turn over, senza poter contare sull’infortunato Alex Sandro.

Juventus, chissà se ci fosse stato lui in bianconero

Al netto degli orrori della difesa juventina, la squadra di Allegri non avrebbe mai perso se Berardi anziché giocare (e segnare) con il Sassuolo, avesse indossato la maglia juventina. “Ci sono state delle trattative, ma alla fine abbiamo deciso di restare con questo gruppo e di lavorare con loro”.

L’ammissione di Max Allegri sul gioiello della Juventus vuole dire due cose. La prima è che la trattativa è saltata per colpa della Signora e non del Sassuolo. La seconda? Gennaio è dietro l’angolo, e magari dopo la partita del Mapei, i bianconeri torneranno all’assalto dell’attaccante calabrese, disponibilissimo a trasferirsi nella Torino bianconera.