“È vero, ho parlato con l’Inter”: colpo a parametro zero | Trattativa partita all’improvviso

L’Inter vola in campionato, ma gli serve qualche aggiustatina. Ausilio e Marotta al lavoro in vista del mercato di gennaio.

Un altro esame superato. Presto per dire se solo l’Inter potrà perdere questo scudetto, ma certo è che il blitz di Bergamo ha una certa valenza nell’economia di un campionato a forti tinte nerazzurre.

La squadra di Simone Inzaghi vince 2-1 infliggendo la prima delusione stagione a un’Atalanta in grande forma, che resta in partita fino al termina prima di inchinarsi alle reti di Calha su calcio di rigore e il solito Lautaro Martinez, inutile Scamacca: l’Inter passa e consolida un primato importante, pensando per esempio alla crisi dei cugini milanisti.

“Sapevamo che sarebbe stata difficile ma abbiamo tenuto benissimo il campo”. Simone Inzaghi se la gode. E fa niente se la Juve passa a Firenze col solito 1-0: “Fino al 2-0 eravamo in controllo, poi loro l’hanno riaperta – analizza – abbiamo creato tantissimo contro una squadra a cui tutti hanno faticato a fare gol. Siamo solo a 11 partite, ma vincere a Bergamo è un bel segnale”.

In mezzo a tante belle notizie, a un Calha sempre più performante nel suo nuovo ruolo, a un Marko Arnautovic che sta tornando dall’infortunio per dare una bella mano al reparto offensivo nerazzurro, c’è un unico neo.

L’Inter perde Pavard: le condizioni dell’ex Bayern

“Pavard è l’unica nota negativa della serata”. I sorrisi lasciano spazio a un volto che diventa scuro pensando all’infortunio dell’ex difensore del Bayern. Un infortunio per niente di poco conto, come conferma lo stesso Simone Inzaghi.

“La rotula è un po’ uscita e poi rientrata, è da valutare ma credo che per un po’ di tempo lo perderemo. La sua esultanza col gruppo nonostante l’infortunio? Immagini che a un allenatore fanno sempre piacere”.

Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio at work. Nasce una trattativa?

Che all’Inter serva un attaccante, soprattutto visti i tanti impegni su tutti i fronti, non è un segreto. Per le rotazioni di cui necessita Simone Inzaghi, c’è bisogno di tanti attaccanti, possibilmente al top della forma, vista la condizione del nuovo dinamico duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram. Due i nomi che si fanno largo.

Il primo è Artem Dovbyk: l’Italia di Spalletti lo conosce bene e se lo ritroverà di fronte nel match decisivo per il passaggio diretto a Euro 2024. Oltre l’attaccante del Girone (capolista di Liga), c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano. “Ringrazio Zanetti, Ausilio e Marotta per avere fatto anche solo un pensiero”. Così Stefano Okaka, che ammette il pourparler con la Beneamata. “È vero, ci ho parlato – conclude l’ex Basaksehir – io sono cresciuto con Ronaldo il fenomeno”.