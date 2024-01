“È un nuovo giocatore dell’Inter”: l’annuncio arriva durante i festeggiamenti dell’Epifania | Lascia Napoli malissimo

Tajon Buchanan potrebbe non essere l’unica mossa di Marotta per il mercato di gennaio. L’Inter starebbe pensando a un colpo grosso inaspettato.

Stando alle parole di Inzaghi e Marotta, ma anche ai rumors di calciomercato, dopo il triplo rinnovo di fine anno (Mkhitaryan, Dimarco e Darmian), la Beneamata dovrebbe fare soltanto un’operazione di mercato per gennaio.

Non sembrano esserci più dubbi, la trattativa è fin delineata, praticamente ai dettagli: Tajon Buchanan sarà il primo canadese a giocare con l’Inter. Accordo economico per 7 milioni più bonus che possono portare la cifra a 10, almeno stando alle anticipazioni della Gazzetta dello Sport.

Ausilio è convinto che l’esterno canadese ragazzo sia perfetto per il 3-5-2, lo segue da tempo ed è stato proprio il direttore sportivo a condurre la trattativa in prima persona. Il Club Brugge non ha accettato il prestito con diritto di riscatto inizialmente proposto dall’Inter, per questo si taglierà la testa al toro, acquisendo le prestazioni del canadese a titolo definitivo.

Buchanan occuperà l’ultimo slot disponibile come extracomunitario e percepirà circa 1,5 milioni di euro, ma senza gli effetti del Decreto Crescita. L’esterno potrebbe strappare la convocazione già con l’Hellas Verona, al massimo per il derby contro il Monza del 13 gennaio.

E se non fosse l’unico acquisto dell’Inter

Buchanan potrebbe non essere l’unico acquisto dell’Inter in questa sessione di mercato. La situazione di Alexis Sanchez è tutt’altro che certa: se il cileno dovesse accettare la corte dell’Al-Ittihad di Marcelo Gallardo, ecco che l’Inter dovrebbe tornare sul mercato a caccia del quarto attaccante.

E poi se Dumfries continuerà a rifiutare l’offerta di rinnovo, perché aspettare che l’olandese vada in scadenza nel 2025, senza monetizzare una sua cessione. Anche in questo caso, se così fosse, servirebbe un suo sostituto.

Il sogno nel cassetto

Marotta a un sogno nel cassetto, Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli. Il club azzurro sta provando a prolungare il suo contratto con il centrocampista polacco, ma sembra tutto così difficile, pare proprio che sia la fine del duo ciclo (glorioso) al Napoli.

L’idea ovviamente è per giugno, quando Zielinski si libererà a parametro zero, ma Raffaele Auriemma, a Pressing, getta delle ombre sul futuro del polacco: “Zielinski è oramai dell’Inter”. E se il Napoli per monetizzare lo cedesse proprio a gennaio? Ipotesi molto difficile, ma le vie del mercato sono infinite.