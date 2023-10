È tutto vero: trattativa per Bernardeschi | Prestito con diritto di riscatto

L’esterno italiano potrebbe lasciare i Toronto Fc già a gennaio per passare in prestito, almeno fino a giugno, in un club importante.

Nell’estate del 2017, quando la Juventus lo acquista per 40 milioni più bonus dalla Fiorentina, lui ha appena 23 anni, sembra lanciatissimo verso una grandissima carriera e per diventare un top player assoluto. In maglia viola ha mostrato grandi doti tecniche, ha vestito la maglia numero dieci e già si sprecano i paragoni, anche se eccessivi ed esagerati, con i vari Antognoni, Baggio e Rui Costa, i grandi ex dieci del club.

Federico Bernardeschi alla Juventus ci gioca cinque stagioni, svolge tanti ruoli, si dimostra sempre prezioso, disputa una finale di Champions League e vince tanto, tra cui tre scudetti. Nonostante non sia un titolare imprescindibile, ma più un’alternativa, risulta importante e prezioso per i vari Allegri, Sarri e Pirlo che si alternano sulla panchina bianconera negli anni in cui lui gioca a Torino.

Da fantasista in rampa di lancio e pronto addirittura a ripercorrere la carriera di Roberto Baggio, Federico, invece, diventa una sorta di gregario, utile e decisivo spesso a gara in corso, ma soprattutto capace di ricoprire più ruoli. In bianconero, infatti, funge da esterno d’attacco, suo ruolo naturale, ma anche trequartista, mezzala e addirittura prima punta.

Stessa sorte che gli capita in Nazionale in cui conta 39 presenze e 6 gol, ma soprattutto un ruolo importante nella vittoria dell’Europeo nel luglio 2021. Dopo la stagione 2021/2022 si trasferisce in Canada ai Toronto Fc, insieme a Criscito e Insigne, e va a disputare la MLS.

Bernardeschi, l’esperienza in MLS sembra già chiusa

Dopo circa una stagione e mezza, però, la sua esperienza americana sembra terminata. Fino all’estate prossima Bernardeschi non può liberarsi a zero, ma sta spingendo, attraverso il suo procuratore Bozzo, per essere ceduto in prestito per sei mesi (da gennaio a giugno) in un suo vecchio club.

Proprio la Juventus, infatti, sembra interessata a riportare il fantasista a Torino. Allegri lo stima molto e lo vorrebbe di nuovo con sé soprattutto per la sua duttilità. I bianconeri, dopo la squalifica a Fagioli e la sospensione per doping a Pogba, ha bisogno di centrocampisti, ma vorrebbe anche prendere un esterno d’attacco per poter all’occorrenza cambiare modulo e passare, di tanto in tanto, dal 352 al 343.

Prestito per sei mesi, riecco Bernardeschi?

Bernardeschi potrebbe agire in entrambe le posizioni e giocare in tutti e due ruoli. Per la mediana la Juve monitora la situazione relativa a Hojberg del Tottenham e Samardzic dell’Udinese, mentre sugli esterni piacciono l’ucraino Sudakov ed il solito Berardi.

L’esterno ex Fiorentina, però, potrebbe arrivare a prescindere soprattutto se si riuscisse ad ottenere il prestito gratuito per sei mesi. Su questa ipotesi stanno lavorando Juventus, nella persona del ds Giuntoli, e l’entourage del calciatore. Le parti si sono già incontrate due volte ed il calciatore spinge per questa soluzione anche per potersi giocare le sue chance di convocazione e rientro in azzurro in ottica Europeo 2024.