È tutta colpa tua: telefonata a poche ore dall’inizio del campionato | Licenziato dal PSG

L’ira funesta di Nasser Al-Khelaïfi sta creando un caos senza precedenti al PSG. Clamoroso licenziamento in vista.

Probabilmente è il periodo più basso dell’era Paris Saint Germain in mano all’emiro qatariota. Nasser Al-Khelaïfi è un presidente furibondo, sotto tutti i punti di vista.

Il contentino della conferma sul tetto di Francia non ha dato nessuna soddisfazione al club parigini, dilaniata dal caso Mbappé, ora scomparso perfino dal sito ufficiale, non prima di avergli pagato 40 milioni degli ottanta del premio fedeltà pattuito.

Quaranta milioni buttati perché il Principe di Bondy continua con la sua strategia, che sembra essere quella del Real Madrid, un bel silenzio mentre vengono scanditi secondi, minuti, ore e giorni, prima che arrivi l’1 gennaio, quando Mbappé potrà accordarsi con Florentino Perez, senza che il Real Madrid paghi un centesimo a Nasser Al-Khelaïfi.

Il furioso emiro qatariota è convinto che Kylian avrebbe già un accordo con le Merengues, con tanto di presunte prove che potrebbero portare alla denuncia del PSG direttamente alla FIFA. Nel frattempo, però, è sempre più complicato risolvere una situazione che si trascina ormai da mesi.

Una situazione al limite del grottesco

Nasser Al-Khelaïfi ha fatto di tutto per cedere la sua stella una volta capito che non avrebbe mai rinnovato quel contratto in scadenza nel 2024, ma nel frattempo ha intenzione di farla pagare a chi reputa come il maggiore responsabile di una situazione al limite del grottesco.

Sì perché stante le cose, il PSG sta perdendo uno dei giocatori più forti del mondo a parametro zero e l’unica soluzione percorribile sarebbe quella di cederlo in prestito in Premier (Liverpool in pole ma c’è anche il Chelsea) consapevoli che Mbappé vuole solo il Real Madrid dal 2024 in poi, a meno che PSG e Blancos non cerchino una soluzione comune attualmente impossibile da trovare.

C’eravamo tanto amati

Oltre che con Mbappé e Florentino Perez, Nasser Al-Khelaïfi ce l’ha con Luis Campos, l’uomo che l’ha voluto fortemente alla guida della squadra e che di recente sarebbe ormai ai ferri corti proprio per la gestione del caso Kylian.

Secondo la stampa spagnola e francese Luis Campos, un fedelissimo tra l’altro dell’emiro, potrebbe pagare con un licenziamento dal PSG per i suoi presunti errori. Non sarebbe il solo ad andare via. Già perché Luis Enrique già si sarebbe stufato di questo caos totale e, sempre secondo i quotidiani spagnoli, potrebbe addirittura meditare di rescindere il contratto col Paris Saint Germain, firmato peraltro poco di un mesetto fa. Più caos di così…