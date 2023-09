“È successo a Parigi”: scandalo Renato Sanches | Il retroscena fa piangere Roma

Non c’è pace per Renato Sanches, alle prese con un nuovo infortunio. E un retroscena che fa storcere il naso alla Roma.

Anche nella Penisola Iberica si conosce il proverbio che non c’è due senza tre. Come in Spagna, così in Portogallo. Mourinho è stato già in Italia e sa benissimo cosa vuol dire. E spera che le parole vengano suffragati dai fatti.

Lo Special One a caccia del terzo indizio che farebbe una prova del momento giallorosso, che dopo un inizio un po’ così, ha sconfitto 7-0 l’Empoli e vinto 2-1 in terra moldava contro lo Sheriff Tiraspol, in Europa League.

Certo, gli infortuni non aiutano. Pellegrini e Smalling non dovrebbero farcela a recuperare per la sfida contro il Torino, anche se il centrocampista potrebbe andare almeno in panchina, a differenza dell’inglese.

Chi non ci sarà contro la formazione di Juric sarà Renato Sanches. Ancora una volta: leit motiv della sua esperienza al Paris Saint Germain, strabordante di infortuni. Alla Roma lo hanno cominciato a capire.

Renato Sanches, nuova lesione. Ecco quante partite salterà

Sì perché nemmeno il tempo di rientrare in campo (con tanto di gol all’Empoli) che il centrocampista portoghese è rimasto in campo per neanche mezz’ora in Europa League, prima di fermarsi di nuovo. Lesione muscolare di primo grado alla coscia destra. Questo il responso degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista portoghese

I tempi di recupero, al momento, sono stimati in circa due settimane, nonostante sia molto difficili capire esattamente quando tornerà disponibile. Inoltre, con il primo turno infrasettimanale alle porte, significa che Renato Sanches si perderà certamente Genoa (ancora in trasferta) e Frosinone, oltre che Torino. Sperando che non ci siano ulteriori complicazioni, con lui non si sa mai. È già il secondo problema in neanche un mese per Renato Sanches, già kappaò al debutto stagionale, all’Olimpico contro la Salernitana.

L’incubo continua. A Parigi si sono arresi

Un vero peccato. Davvero. Perché si sta parlando di un ottimo centrocampista, quando sta bene però. Il Paris Saint Germain lo aveva preso a un’agguerrita concorrenza nell’estate 2022, blindandolo addirittura con un quinquennale, prima di disfarsene la scorsa estate. Perché?

Perché alla fine i parigini, non trovando il bandolo della matassa hanno alzato bandiera bianca: troppi quegli infortuni per continuare a puntare su di lui. Mourinho ha già capito tutto e lanciato l’allarme: bisogna trovare una soluzione per non perderlo con questa frequenza. Altrimenti è come non averlo.