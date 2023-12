“È stato esonerato”: comunicato ufficiale di primo mattino | Salta l’allenatore italiano

Salta una nuova panchina. Il comunicato ufficiale della società sancisce il divorzio, causato da esonero.

Cambiare allenatore nella stragrande maggioranza dei casi, conviene. Lo dice un interessante report svelato da Calcio e Finanza, secondo cui dalla stagione 2018-19, in ben 39 casi su 52 cambi (siamo al 75%), chi è subentrato ha fatto meglio dell’allenatore esonerato, a livello di media punti a partita, con una sola occasione in cui il rendimento è stato identico: D’Anna e Ventura nel Chievo 2018/19, entrambi con media punti 0,25.

Quest’anno in Serie A, per il momento, appena quattro cambi. Il più rumoroso è stato quello di Rudi Garcia, allenatore del Napoli campione d’Italia. Walter Mazzarri potrebbe avvalorare la tesi secondo cui cambiare, fa bene.

Stesso discorso sia per Andreazzoli ad Empoli (al posto di Zanetti), sia per Cioffi a Udinese (in luogo di Sottil). Un po’ meno per la Salernitana, anche se le colpe di Filippo Inzaghi (subentrato all’esonerato Paulo Sousa) sono davvero minime, come ha confermato lo stesso patron Iervolino.

In Serie B la situazione è troppo frammentaria per poter trarre ipotesi. Ben dieci i cambi, e non siamo nemmeno a metà campionato. Il Sudtirol ha esonerato Bisoli per Valente, lo Spezia Alvini per D’Angelo, il Brescia Gastaldello per Maran, l’Ascoli Viali per Castori, il Como Longo per Cesc Fabregas, la Ternana Lucarelli per Breda, la Feralpisalò Vecchi per Zaffaroni, il Lecco Foschi per Bonazzoli. E ancora, il Bari Mignani per Marino e la Cremonese Ballardini per Stroppa.

Chi ha fatto meglio di tutti

Sempre secondo il report dell’ultimo lustro, il miglior tecnico subentrato è stato Igor Tudor ai tempi del Verona, nel campionato 2021/22, migliorando di 1,51 la media punti a partita del Verona rispetto a Eusebio Di Francesco (da 0 a 1,51).

Nelle ultime sei stagioni, a chiudere questa interessante statistica, la media a partita è passata da 0,83 per gli allenatori esonerati a 1,12 per quelli subentrati, con un differenziale di 0,29 punti a partita.

Avanti col prossimo esonero

Aimo Diana non è più l’allenatore del Vicenza. Lo ha reso noto proprio il club berico. Che, come spesso accade, fa tabula rasa: sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in Seconda Alessio Baresi, il Preparatore Atletico Esteban Anitua, il Collaboratore Tecnico Giampaolo Saurini e il Match Analyst Alessandro Belleri.

Due i papabili sostituti di Diana, secondo Trivenetogoal.it nelle ultime ora ci sarebbe stato un incontro per Luca Rigoni, ma si deve registrare anche l’interessamento per Pasquale Luiso, il Toro di Sora.