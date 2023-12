“È stata la mia ultima partita”. Dice basta col calcio all’improvviso, tra lo stupore generale

Appende gli scarpini al chiodo tra lo stupore generale. Nessuno se lo aspettava. Ma il futuro sembra deciso: resterà nel calcio.

Il 2023 che volge ormai al termine porterà via con sé tanti addii eccellenti nel calcio, alcuni annunciati altri un po’ meno. Alessandro Diamanti ha desto basta a fine aprile, il 29 per l’esattezza, una data rivelata una settimana prima, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno.

Un centrocampista che per anni è stato tra i giocatori al fantacalcio più amati: all’inizio un low cost che regalava gol a grappoli e fanta-gioie senza precedenti: ha smesso in Australia, un autentico giramondo. Ha giocato con Prato ed Empoli, Fiorentina (anche quando si chiamava Florentia Viola), Albinoleffe e Livorno, Brescia e Bologna, Palermo e Perugia. Non solo.

Ha provato l’ebbrezza della Premier con West Ham e Watford, è volato in Cina nel Guangzhou, prima di chiudere la sua carriera nel Western United. Fu Prandelli a portarlo in Nazionale e proprio con Prandelli raggiunse la finale di Euro 2012, persa con la Spagna.

Mimmo Criscito ha legato la sua esperienza a meno squadre, una su tutte il Genoa, che comunque gli ha permesso di provare l’Azzurro. Marek Hamsik e Fernando Llorente hanno chiuso col calcio nel 2023, idem per Asamoah Gyan ed Emmanuel Adebayor, Pepito Rossi e Kevin Prince Boateng. E ancora.

Addio calcio, avanti il prossimo

Gigi Buffon ha appeso i guanti al chiodo nel 2023, continuando la sua carriera come ambasciatore Azzurro. Anche Zlatan Ibrahimovic ha riposto i fatidici scarpini e sta riflettendo se tornare al Milan come dirigente. Eden Hazard ha ufficializzato che farà altro nella vita, anche se, a dirla tutta, a Madrid c’è stato cinque anni, ma quasi nessuno se n’è accorto. Non solo.

Gli ex inter Vrsaljko, Godin e Miranda si sono ritirati quest’ann, così come Mesut Ozil, David Silva e Cesc Fabregas, senza dimenticarsi di Gareth Bale e Joaquin, l’ex laziale Lucas Leiva e chi ha giocato il derby romano dall’altra sponda: il giallorosso Bojan Krkic. A questa lunga lista si deve aggiungere un eroe dell’Italia campione d’Europa sotto l’arco di Wembley.

Re Giorgio depone la corona

“Mi prendo qualche giorno per pensarci. Devo ancora capire se seguire la testa, il cuore o le gambe“. Avrebbe voluto dirla con un altro “scudetto” in bacheca, ma così non è stato per Giorgio Chiellini, sconfitto coi Los Angeles FC dal Columbus Crew nella finale di MLS.

“Potrebbe essere stata la mia ultima partita – ha detto Chiello nel suo commovente discorso – è stato un bellissimo viaggio qui in America”. Con una laurea in economia e una in MBA in calcio, l’ex storico capitano della Juventus, iconico Nazionale Azzurro, ha più porte spalancate: non si vede come allenatore, ma se lo rivedessimo alla Juventus come dirigente, nessuno si stupirebbe più di tanto.