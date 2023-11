E se facessimo uno scambio? Giuntoli sacrifica Iling a gennaio: vogliono solo lui in cambio

Il direttore sportivo della Juventus è scatenato e rinuncia al suo gioiellino per portare a Torino un grandissimo campione.

La Juventus ha puntato su Cristiano Giuntoli come direttore sportivo grazie alla sua esperienza di successo al Napoli, culminata con la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione sotto la guida dell’allenatore Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della nazionale italiana.

Giuntoli è arrivato a Torino pronto a mettersi al lavoro fin da subito cercando di rinforzare la squadra bianconera con nuovi acquisti e collaboratori fedeli per supportare il tecnico toscano, Massimiliano Allegri.

Nonostante la stagione dei bianconeri sia iniziata con risultati promettenti, trovandosi al secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla capolista Inter con 25 punti, ci sono delle preoccupazioni legate alla forma fisica deficitaria di alcuni giocatori e alle loro assenze forzate.

In difesa, i due brasiliani Danilo e Alex Sandro, che sono tornati da infortuni e problemi fisici, dovrebbero essere pienamente operativi solo nella prima decade di novembre. A centrocampo, sia Paul Pogba che Nicolò Fagioli, non saranno disponibili per molti mesi, ma non a causa di infortuni bensì per questioni legate al caso antidoping il primo e al calcioscommesse il secondo.

Un attacco poco prolifico

Le preoccupazioni legate agli infortuni si estendono anche all’attacco, dove l’allenatore Massimiliano Allegri è stato costretto a fare affidamento spesso su Arkadiusz Milik e Moise Kean, considerati come seconde scelte, a causa delle condizioni non ottimali di Federico Chiesa e Dušan Vlahović.

Tutto ciò ha spinto il direttore sportivo a considerare diverse opzioni e strategie sia per il prossimo mese di gennaio che in vista del futuro. Se sul suo taccuino potrebbero esserci già nomi per rinforzare le fasce come quello di Dorgu Lecce e Kayode della Fiorentina, sembra proprio che Crisiano Giuntoli nella prossima estate voglia fare un grande regalo ai tifosi sacrificando una pedina della squadra.

Thuram potrebbe raggiungere il fratello in Italia

Uno dei calciatori che non sembra rientrare pienamente nei piani tecnici e tattici del tecnico toscano è il centrocampista offensivo Iling Junior, e molto probabilmente, come riportato da tuttomercatoweb.com, potrebbe essere sacrificato in una possibile trattativa per portare a Torino Kephren Thuram, fratello del bravissimo Marcus e figlio di Lilian, attualmente in forza al Nizza in Francia.

Il centrocampista, nonostante la sua giovane età (22 anni), è già un punto di riferimento della nazionale francese. Il suo contratto con il Nizza scadrà nel 2025 e, quindi, per poterlo portare a Torino servirà un giusto investimento. Nel 2018 è stato inserito anche nella lista dei migliori sessanta giocatori nati nel 2001 stilata dal The Guardian.