È (quasi) fatta: preso Samardzic | L’Inter se lo vede strappare così

Il centrocampista serbo, di origini tedesche, è nel mirino di un club di Serie A dopo essere stato vicinissimo ai nerazzurri in estate.

Nella scorsa stagione è stato uno dei giovani calciatori che si sono messi maggiormente in mostra nella nostra Serie A, dimostrando di essere certamente tra i talenti più interessanti e di prospettiva dell’intero panorama calcistico europeo.

Essendo un classe 2002 ci si poteva aspettare quindi un’attenzione particolare nei suoi riguardi durante i mesi estivi e la relativa sessione di calciomercato. Lazar Samardzic è un talento purissimo, con un micidiale tiro dalla distanza e una discreta facilità di saltare l’uomo e trovare la giocata per i compagni.

L’Inter, su tutte, è stata la squadra che maggiormente si è mossa per assicurarselo. Tra fine luglio ed inizio agosto arriva l’accordo con l’Udinese e l’entourage del calciatore. Per Samardzic in nerazzurro sembra tutto fatto sulla base di circa 30 milioni di euro, compreso il prestito del giovane Fabbian ai friulani. Poi, però, improvvisamente salta tutto.

Il padre del calciatore dà la colpa all’Inter per aver cambiato idea e non aver più voluto chiudere l’affare, nonostante le visite mediche già effettuate. La società nerazzurra, dal canto suo, accusa l’entourage del calciatore di aver cambiato i termini e le richieste sull’ingaggio. La situazione non si può più ricucire e alla fine il calciatore resta a Udine.

Samardzic dall’Inter ad un’altra big

Una permanenza un po’ forzata che di certo non ha aiutato il calciatore a stare tranquillo e a dare il massimo in campo. Le sue prestazioni, infatti, sembrano risentirne, così come quelle della sua squadra che, dopo zero vittorie e sei pareggi in nove giornate, si trova al terzultimo posto in classifica e ha da poco esonerato l’allenatore Andrea Sottil. Al suo posto, su quella panchina, è tornato Cioffi.

Su Samardzic, intanto, si continua a parlare in chiave calciomercato, ma questa volta ad essere ad un passo dal fantasista serbo sembra essere un’altra big del nostro campionato: la Juventus. I bianconeri devono arricchire e migliorare il proprio reparto di centrocampo dopo le indisponibilità, che dureranno fino a fine stagione, di Pogba e Fagioli.

Gennaio o giugno? Ecco le due possibilità

L’obiettivo principale in quella zona di campo per i bianconeri sembra essere proprio il centrocampista dell’Udinese che accetterebbe di buon grado la destinazione. I contatti tra la Juve e l’entourage del calciatore sono già a buon punto e la strada che porta Samardzic a Torino sembra già segnata.

Ora, si tratta solo di capire quando l’affare si concretizzerà, se a giugno o già a gennaio. I bianconeri di Torino avrebbero la necessità di chiudere l’affare già per quest’inverno, ma tutto dipenderà dalla posizione di classifica dell’Udinese che, se a gennaio dovesse ritrovarsi in piena lotta per non retrocedere, difficilmente potrebbe privarsi del suo calciatore di maggior talento.