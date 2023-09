“È lui il giocatore ideale”: Napoli, pronto il colpo per gennaio | Sostituirà Kim

Il club azzurro ha sostituito il centrale sudcoreano, andato al Bayern Monaco, con il brasiliano Natan, ma forse non basta.

Il calciomercato estivo del Napoli è stato all’insegna dell’attesa. Un’attesa che ha visto la squadra cambiare pochissimo, quasi nulla, rispetto alla rosa che ha stravinto lo Scudetto qualche mese fa. I cambiamenti maggiori, però, sono avvenuti dal punto di vista tecnico e non tra i componenti della rosa.

Luciano Spalletti ha salutato ed è stato sostituito da Rudi Garcia. Addio anche Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus. Il ruolo di direttore sportivo del Napoli è stato preso da Mauro Meluso. Questi sono stati due cambiamenti significativi che secondo alcuni opinionisti peseranno molto nell’economia della stagione azzurra.

La rosa, invece, ha visto le partenze di Kim Min-Jae e Hirving Lozano. Il primo, per cui il Bayern Monaco ha pagato la clausola rescissoria di quasi 60 milioni di euro, è stato sostituito dal brasiliano Natan, mentre al posto del secondo, tornato al Psv Eindhoven, è arrivato il danese Lindstrom. Anche a centrocampo, rispetto alla passata stagione, si è assistito all’addio di Ndombele e all’arrivo di Cajuste.

La notizia più importante per tutti i tifosi del Napoli, durante il mercato, è arrivata dalla permanenza di Victor Osimhen e di Kvaratskhelia. Le due stelle più luccicanti del firmamento partenopeo fanno ancora parte della rosa e continueranno, almeno per un’altra stagione, a deliziare i tifosi del Diego Armando Maradona.

Napoli, problemi in difesa

Le prime tre giornate di campionato hanno fatto vedere un Napoli non molto distante rispetto a quello della passata stagione, ma la sconfitta casalinga contro la Lazio ha lanciato dei piccoli campanelli d’allarme. A preoccupare è soprattutto la difesa, o meglio la fase difensiva, presa troppo spesso d’infilata dagli attacchi e dai contropiedi della Lazio.

Il Napoli soffre terribilmente le ripartenze veloci delle squadre avversarie e questo lo si era notato già contro il Milan nella passata stagione, unica squadra a far soffrire seriamente gli azzurri. Problema che veniva amplificato dalla forza, lo strapotere fisico e atletico di Leao, ma soprattutto dall’assenza di Kim Min-Jae. Ecco che, quindi, si aprono pesanti interrogativi sul sostituto del sudcoreano.

Napoli, ecco il sostituto di Kim

Natan ancora non si è visto e non sappiamo se sarà mai all’altezza di Kim, mentre Juan Jesus sembra soffrire gli ampi spazi che si creano tra i reparti e la velocità degli avversari. Secondo Enrico Fedele, opinionista ed ex dirigente del Napoli, intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, c’è un peccato originale degli azzurri.

Il Napoli, secondo Fedele, non doveva cambiare nulla se non un giocatore in difesa per sostituire Kim. Queste le sue parole: “Doveva prendere ADL un giocatore forte. A me piace molto Milenkovic, fisico e veloce. Doveva prendere uno del genere. Dallo scorso anno vediamo che il Napoli non deve rischiare in contropiede, se lascia spazi dietro rischia”.