“È la mia ultima stagione, mi ritiro”: lascia il calcio prima di Euro 2024 | La fine di un’era

Arriva la decisione definitiva, proprio nell’annata che si conclude con Euro 2024. Le parole non lasciano adito a dubbi.

Mentre in Italia il rapporto tra la classe arbitrale (VAR compreso) e società sono ai minimi storici, con tre big in grandissima difficoltà (Milan, Roma e Napoli in rigoroso ordine di classifica), all’orizzonte c’è un illustre addio proprio nella stagione che culmina con l’Europeo, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

L’astio tra classe arbitrale e società sta andando ben oltre le polemiche per questo o quell’episodio, comunque grave, avvenuto in una stagione dove i mea culpa cominciano dell’AIA sono veramente troppi.

“Ci siamo rotti”. Toni forti quelli usati da Rocchi, nell’Aula Magna di Coverciano. “Abbiamo fatto degli errori e li spieghiamo ogni settimana. Non pensiate che chi vocia e urla a caso, possa ottenere un risultato – tuona il designatore arbitrale – le ultime due giornate, specialmente l’ultima, siamo scivolati su due bucce di banana evitabilissime e mi sono arrabbiato con i ragazzi”.

Detto ciò è Rocchi ad alzare la voce, stavolta: “Sentire però che abbiamo sostituito l’arbitro in Inter-Verona per chissà quale disegno, mi ha amareggiato molto. Da ora in poi però non accettiamo più tutto: siamo persone per bene, Questi ragazzi non li tocca nessuno”.

Crisi elevata al cubo

Pioli dopo l’eliminazione anche dalla Coppa Italia (dopo la retrocessione dalla Champions all’Europa League, è sempre più in bilico. L’ombra di Conte è ingombrante, anche se l’allenatore rossonero ostenta fiducia nel suo gruppo e cerca riscatto proprio con una Roma ferita dal derby di Coppa Italia. Mourinho e i Friedkin non sono mai stati così lontani e altre ombre aleggiano sul portoghese, in scadenza di contratto. E che dire di Mazzarri

Alla vigilia di un derby super delicato con la Salernitana, l’allenatore del Napoli non pensa al suo futuro, che pare anche questo segnato. “Da quando allena gioco sempre per vincere. Futuro? Non mi pongo proprio il problema.

Bonucci last dance

In questo contesto passa quasi inosservato che l’ultima stagione di Bonucci non terminerà in Germania, bensì in Turchia. L’esperienza con lo Union Berlin è stata più che un fallimento, una brevissima avventura.

L’ex storico difensore, nonché capitano della Juventus, ha deciso che l’ultimo ballo sarà in Turchia, nel Fenerbahce di Dzeko e Krunic.

“L’Union mi aveva offerta questa possibilità ma nel frattempo gli obiettivi del Club sono cambiati a stagione in corso e con grande rispetto fra tutti, presidente dirigenti e allenatore, si è deciso di continuare ognuno per la propria strada”. Leo saluta così su Instagram, ma nelle pieghe del suo congedo da Berlino non possono passare inosservate queste parole: “In questa mia probabile ultima stagione”… già si chiude un’era, e fa niente se non sarà Berlino ma Istanbul dove Bonucci appenderà i fatidici scarpini al chiodo.