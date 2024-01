È infortunato, in queste condizioni non gioca: salta la Coppa d’Africa | Primo volo per l’Italia

Scendono a 21 i giocatori provenienti dai nostri campionati per la prossima Coppa d’Africa, in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio.

La Coppa d’Africa: un problema (preventivato, ma fino a un certo punto visti gli infortuni di quest’anno) per i club. Un’opportunità per i giocatori. Sono le contraddizioni della prossima kermesse continentale, in programma in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio.

In Serie A l’Atalanta spera che Lookman torni presto e soprattutto senza acciacchi dalla spedizione della Nigeria. Bologna senza El Azzouzi (Marocco), il Cagliari ha bisogno di Luvumbo (Angola) quanto prima, la Fiorentina perde Kouamé (Costa d’Avorio), il Lecce privo per un mesetto di Banda (Zambia), Rafia (Tunisia) e Touba (Algeria).

Pesanti per il Milan le assenze di Bennacer (Algeria) e Chukwueze (Nigeria), il Monza non avrà per un po’ Machin (Guinea Equatoriale), il Napoli è quella che sta messa peggio visto che come se non bastasse la crisi, non potrà avvalersi delle prestazioni di Anguissa (Camerun) e soprattutto Osimhen (Nigeria).

Roma con la rosa risicata, senza Aouar (Algeria) e Ndicka (Costa d’Avorio). Chi sta messa male è la Salernitana di Pippo Inzaghi. Che in un colpo solo si ritrova prima di Jovane Cabral (Capo Verde) e Lassana Coulibaly (Mali).

Forfait all’ultimo minuto

Dovevano essere tre i giocatori della Salernitana a lasciare l’Arechi, destinazione Costa d’Avorio. Anche Boulaye Dia, ovviamente, era stato convocato dal Senegal e, nonostante fosse inserito nella lista definitiva dei Leoni della Teranga, è stato costretto al forfait.

Convocato in precarie condizioni e non certo dell’umore migliore vista l’enorme differenza tra lo scorso e questo campionato, il commissario tecnico della nazionale africana ha deciso di escluderlo, sostituendolo con Bamba Dieng del Lorient. Resta da capire cosa farà Dia nel mercato di gennaio. In estate era stato accostato al Wolverhampton, anche se la richiesta di prestito con diritto di riscatto aveva fatto saltare la mosca al naso all’ex direttore sportivo dei campani, Morgan De Sanctis.

Gli altri italiani in Coppa d’Africa

La lista dei 22 convocati dall’Italia in Coppa d’Africa, dunque, scende a 21. Oltre i sedici di Serie A, infatti, in Costa d’Avorio ci saranno anche Bayeye dell’Ascoli, (Repubblica Democratica del Congo) e Pickel della Cremonese (Repubblica Democratica del Congo), Non solo.

Guiebre del Modena (Burkina Faso), Buyla della Sampdoria (Guinea Equatoriale) e perfino un giocatore della Serie C, Siafa dell’Alessandria, nella lista dei convocati ufficiale della nazionale della Guinea Equatoriale).