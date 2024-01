“È impressionante, parla lo spagnolo benissimo”: pronto a firmare col Real Madrid | Terremoto internazionale

Blindato Carlo Ancelotti, Florentino Perez è pronto al grande colpo dell’estate. La stampa spagnola gongola. “È impressionante”.

I soldi a Madrid non sono un problema. Non a caso il Manchester City sarà pure il club campione d’Europa in carica e anche il numero uno per ricavi operativi, secondo l’European Champions, curato da Football Benchmark e dedicato ai campionati di Italia, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Olanda e Turchia per la stagione 2022-2023. Ma è il Real Madrid la società più ricca al mondo.

La forza di Florentino Perez, però, non è solo quella del “dinero”. Ma come spende i soldi il Real Madrid. È passata sotto traccia, complice i trofei alzata con Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti, il ricambio generazione da un bel po’ di anni sta facendo la Casa Blanca.

Arrivano giovani, vedi Vinicius e Rodrigo, crescono sotto l’ala protettiva dei Cristiano Ronaldo, Benzema e Marcelo, Sergio Ramos, e ora Kroos e Modric, così che i “vecchi” possono lasciare spazio ai giovani, che nel frattempo sono diventati grandi.

L’esempio di Vinicius Junior è il più recente, quello di Valverde e Camavinga, Arda Guler e Tchouameni, sotto gli occhi di tutti. Tanto un top player si fa sempre in tempo a comprarlo.

L’oro di Don Florentino

Quest’anno è arrivato Jude Bellingham, addirittura il top scorer della Liga, da centrocampista è già a quota 17 gol stagionali e fa niente se non sta segnando in questo 2024. Joselu va per la doppia cifra, Vinicius è esploso anche in fase realizzativa.

A tutto il resto, ci penserà il top player in arrivo. Perché a giugno Don Florentino ha intenzione di dare una camiseta con il numero nove sulle spalle al grande acquisto del Real Madrid, pronto a lasciare andare, con tanto di super omaggio, almeno uno tra Kroos e Modric. I giovani sono pronti a camminare con le loro gambe. La domanda è un’altra, però. Chi sarà presentato al Santiago Bernabeu?

O uno o l’altro

“Non so se andrà al Real Madrid, ma è vero che parla uno spagnolo quasi perfetto. Trovo impressionante quanto lo parli bene”. Parola di Ronaldo. Ronaldo il fenomeno: l’indiziato numero uno è Mbappé, anche se già una volta ha rifiutato la corte di Don Florentino. Il Principe di Bondy sa che non avrà un’altra chance a disposizione per alzare tutti i trofei di questo mondo e il pallone.

Al Khelaifi sta facendo di tutto per rinnovare con Kylian Mbappé, provando a mettere i bastoni tra le ruote a quel movimento di mercato che tutti si aspettano. Il francese non andrà nemmeno stavolta a Madrid? Florentino Perez farà spallucce e ci proverà con Haaland: il denaro non è un problema, per tutto il resto c’è il Real Madrid.