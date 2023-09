È finita malissimo: Lukaku e Lautaro | Gesto bruttissimo: amicizia distrutta

Lukaku debutta con la Roma e trova nuova amici, ma ne perde uno col quale aveva vissuto esperienze incredibili: addio LuLa.

Una settimana dolce amara per Romelu Lukaku. Una trattativa nata ed esplosa a pochi giorni dalla fine del calciomercato ha seriamente rischiato di fargli iniziare la stagione senza squadra. Per poco non finiva al Rennes. Che, come rivelato dall’autorevole lequipe.fr ha provato col Florian Maurice (direttore tecnico dei bretoni) a soffiare Big Rom ai giallorossi, ricevendo però un secco no da parte del belga, a differenza di Matic che qualche settimana prima aveva detto sì.

Il caldo abbraccio di Ciampino e quell’onda giallorossa che lo ha accolto come fosse uno dei top player del calcio mondiale, ma anche la sconfitta, amara, nell’anticipo con il Milan. Una sconfitta che conferma il moment tutt’altro che magic che stanno passando i giallorossi in questo scorcio di stagione, con un solo punto in tre giornate.

Una ventina di minuti in campo (al netto del cospicuo recupero di Roma-Milan) un’occasione sul piede sbagliato (il destro), il suo innesto non è servito per la rimonta giallorossa, ma ha anche dimostrato che nonostante i 73 giorni dall’ultima partita disputata (con la nazionale belga), si pensava che la sua tenuta fisica fosse peggiore.

Peccato che Lukaku non avrà tempo di amalgamarsi con il suo nuovo gruppo. La sosta per le nazionali lo fa in Belgio, uno dei 14 giallorossi ad aver lasciato Trigoria, insieme a Spinazzola, Cristante, Pellgrini e Mancini, ma anche Edoardo Bove, Riccardo Pagano e Nicolò Pisilli, Paredes e Dybala. Evan Ndicka, Rui Patricio, Celik, Zalewski e forse Houssem Aouar, quest’ultimo chiamato dall’Algeria ma uscito molto malconcio (e con largo anticipo) nell’ultimo match dell’Olimpico.

La rottura

Big Rom, ora, ha una grande voglia di mettersi alle spalle un recente passato dove ha perso una quantità considerevole di appeal, credibilità e amici.

Il suo talento non si discute ma lo strappo con l’Inter, la trattativa con Milan (prima) e Juventus (poi) gli hanno recato certamente un danno di immagine.

C’eravamo tanto amati

C’è chi gli ha tolto perfino l’amicizia. Non uno qualsiasi, ma il suo compagno d’attacco all’Inter, con il quale aveva condiviso un’esperienza non di poco conto.

Addio LuLa. Lautaro Martinez, infatti, ha smesso di seguire Romelu Lukaku su Instagram, come a voler mettere una pietra sopra con un recente passato. L’atteggiamento del belga di questa estate non deve essere affatto piaciuto all’argentino, da qui il più classico degli atteggiamenti social: lì quando si litiga, non si segue più l’account, alternativa al blocco. Ed è un gesto bruttissimo.