E alla fine arriva Conte: scelto lui per la panchina | Rivoluzione totale in Serie A

Il tecnico leccese è ancora senza squadra dopo l’ultima esperienza al Tottenham. Il suo nome continua a circolare per le grandi squadre.

Il suo nome continua ad aleggiare e a circolare ogni volta che si parla di un possibile addio o esonero che potrebbe riguardare allenatori delle grandi squadre, italiane e non. Il suo nome, del resto, è uno di quelli più appetibili tra i tecnici rimasti ancora senza squadra, anzi probabilmente il più appetibile.

Antonio Conte da Lecce, infatti, dopo l’esperienza terminata a marzo scorso in Inghilterra con il Tottenham è ancora il tecnico, forse insieme a Zinedine Zidane, più vincente e più illustre rimasto senza una panchina. Un po’ per scelta, un po’ per mancanza di alternative.

L’esperienza a Londra lo ha un po’ svuotato, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Poco meno di un anno e mezzo passati tra incomprensioni con la proprietà americana degli Spurs, lamentele per i mercati deludenti fatti, un miracolo al primo anno (quando prende la squadra a metà classifica e la porta in Champions League) e tante delusioni al secondo.

Seconda stagione che si chiude a marzo dopo le tante frecciatine lanciate a mezzo stampa alla proprietà, una deludente posizione in classifica in Premier League ed un’eliminazione, per mano del Milan, agli ottavi di finale di Champions League. Per Conte una delle poche esperienze che si chiude senza titoli vinti e la fisiologica voglia di staccare un po’ la spina e riprendere fiato.

Conte, ecco le ipotesi più probabili

Ora, però, dopo l’ipotesi ritorno in Nazionale, con la F.I.G.C. che poi ha scelto Luciano Spalletti, probabilmente il tecnico leccese non rifiuterebbe un’offerta. Ma solo di quelle che piacciono a lui: squadra competitiva, ma non al top, magari da rilanciare e che viene da tanti anni bui e senza vittorie.

Il suo nome in queste ultime settimane è stato accostato spesso al Napoli, dopo i balbettii iniziali di Rudi Garcia, ma soprattutto a Juventus e Roma con Allegri e Mourinho perennemente in bilico e, molto probabilmente, alla loro ultima stagione sulle rispettive panchine.

Conte, pronto un progetto vincente e ambizioso

Ma, se Allegri ha ancora due anni di contratto dalla sua, quello dello Special One scade nel giugno 2024. Soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, ma forse anche con quella, il portoghese potrebbe salutare la Capitale lasciando spazio proprio ad Antonio Conte.

L’ex tecnico di Juve e Inter fu già cercato dai giallorossi nell’estate 2019. Lui, però, scelse l’Inter e la Roma si affidò a Fonseca. Gli americani potrebbero far leva sull’ottimo rapporto tra il tecnico e Romelu Lukaku, approdato a Roma la scorsa estate. A frenare la trattativa ci sarebbe tuttavia lo stipendio chiesto da Conte, che si aggirerebbe sui 7/8 milioni di euro e naturalmente le garanzie sul mercato che il tecnico salentino chiederebbe prima del sì. Due ostacoli che in qualche modo potrebbero essere superati.