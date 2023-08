E alla fine arriva Cancelo: accordo trovato all’improvviso | Visite mediche e firma

La cessione del difensore portoghese, che non rientra più nei piani di Guardiola, è sempre più vicina.

Joao Cancelo è stato considerato per anni il miglior terzino destro in circolazione. Probabilmente lo è ancora, ma non al punto da indurre nessuna squadra a fare follie pur di acquistarlo. Entrando in questa stagione vi era una sola certezza circa il suo futuro: non sarebbe stato ancora a Manchester.

Benché la sua esclusione dal progetto non sia più una sorpresa – Guardiola l’ha estromesso dalle convocazioni contro Arsenal, Burnley e Siviglia – la rapidità con cui si è concluso un sodalizio, che dall’esterno appariva perfetto, racconta più di ogni altra cosa la situazione del calcio moderno, in cui nulla è scontato e tutto è mobile.

La notizia della sua cessione a titolo temporaneo al Bayern Monaco aveva colto molti di sorpresa, ma i segnali di un cambiamento nelle gerarchie erano già visibili. La decisione del tecnico catalano di promuovere Aké a titolare sulla fascia sinistra aveva avuto come conseguenza un minor impiego di Cancelo.

Da qui la scelta di fare appello a Jorge Mendes per trovare una nuova sistemazione, una richiesta che si è ripetuta in questa sessione di mercato.

Nuova avventura

Dopo sei mesi trascorsi in Baviera, Cancelo ha messo in chiaro con il proprio entourage la volontà di trasferirsi in una squadra in cui ha sempre voluto giocare, il Barcellona. Una trattativa non semplice a causa delle difficoltà economiche dei blaugrana, ma secondo quanto riportato da Relevo l’affare sarebbe in via di definizione.

I campioni di Spagna hanno annunciato la cessione del 30% di BarçaVision, grazie alla quale incasseranno 120 milioni. Una parte di questa cifra verrà utilizzata per eliminare la barriera imposta dalle regole finanziarie de LaLiga e poter tesserare nuovi giocatori. Il classe 1994 dovrebbe trasferirsi in Catalogna sulla base in un prestito con diritto di riscatto. Non sono ancora note le cifre.

2022-23

Nella passata stagione Cancelo ha disputato in totale 47 partite, di cui 26 con la maglia del Manchester City e 21 con quella del Bayern Monaco. Nonostante abbia dovuto abituarsi ad un nuovo campionato a stagione in corso, il suo rendimento non ne ha risentito, anzi.

Con i bavaresi ha messo a referto un numero superiore di assist (sei vs cinque), dando un contributo importante per la vittoria della Bundesliga.