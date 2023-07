E alla fine arriva Beto: titolare per vincere lo scudetto | Addio Udinese

La punta portoghese è uno dei nomi forti di questa sessione di calciomercato. Il salto in una big per affermarsi.

Nelle ultime due stagioni è stato uno degli attaccanti più interessanti ed osservati del campionato di Serie A e nelle ultime settimane è diventato un vero e proprio uomo mercato, accostato a diverse squadre importanti.

Forte fisicamente, veloce, potente, aggressivo e con un discreto fiuto del gol. Il portoghese Beto ha dimostrato, nelle sue due stagioni all’Udinese, di avere tutte le caratteristiche che fanno la differenza nell’attuale massima serie italiana. Forse non un bomber spietato, ma la classica punta che segna, fa segnare e permette alla squadra di giocare qualche metro più avanti.

In totale 58 partite e 21 gol in Serie A e due stagioni da doppia cifra che gli sono valsi anche la prima chiamata della Nazionale portoghese. Un sogno accarezzato, quello di andare ai Mondiali in Qatar lo scorso novembre, ma poi un taglio che lo aiuterà a crescere.

L’impressione, infatti, è che Beto, all’età di 25 anni, sia ancora un diamante che può brillare ancora di più, da sgrezzare con accuratezza e che può migliorare se messo in una squadra di ottimi calciatori con obiettivi importanti.

Beto, prezzo e richieste

Ed è stata questa la sua richiesta all’Udinese. Partire verso un top club per migliorare, crescere e vincere. I bianconeri, però, non si muovono dalla clausola rescissoria: servono 3o milioni di euro per far partire la punta portoghese a titolo definitivo.

In Italia si sono interessati a lui soprattutto Fiorentina, Napoli e Inter, ma vista la carenza di punte che c’è anche in altri top club (Juventus, Roma, Milan), in queste settimane il suo nome è stato accostato anche ad altre squadre.

Beto, ecco il club più vicino

Al momento la squadra più vicina alla punta portoghese sembra essere l’Inter. Dopo l’abbandono definitivo alla pista Lukaku, i nerazzurri hanno la necessità di fare una punta. Il preferito di Simone Inzaghi resta Alvaro Morata, ma secondo i nerazzurri i circa 21 milioni di euro della clausola da pagare all’Atletico Madrid, sono troppi per un giocatore di 31 anni che, inoltre, percepisce un ingaggio alto che non beneficerebbe del decreto crescita.

Poi, c’è Balogun. Il 22enne stuzzica, ma il club non è convinto di rischiare un investimento da quasi 40 milioni di euro per un ragazzo che dovrebbe adattarsi (chissà come e quando) al campionato italiano. Ecco, che resta in auge in nome di Scamacca, ma crescono le quotazioni soprattutto di Beto che sa già cosa significhi segnare in Serie A e ha un costo, circa 30 milioni di euro, che si potrebbe negoziare con l’Udinese.