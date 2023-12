“È accaduto il giorno della presentazione”: Rudi Garcia ma cosa fai? Hanno litigato in gran segreto

Retroscena clamoroso su Rudi Garcia, successore di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, esonerato dopo il suo clamoroso flop.

Una storia nata male non poteva che finire nel peggiore dei modi. Rudi Garcia sapeva sin dall’inizio che la sua esperienza a Napoli aveva le stigmate della Mission Impossible: l’eredità di Spalletti è stato un macigno che l’allenatore francese non ha saputo gestire.

Sin dall’inizio Rudi Garcia non è riuscito affatto a entrare nei cuori dei campioni d’Italia in carica, quelli che qualche mese prima avevano stravinto un campionato dando distacchi siderali a tutti i competitor, alcuni (vedi l’Inter) sulla carta superiori per qualità e profondità di rosa.

Rudi Garcia ha avuto il demerito di voler quasi cancellare l’esperienza di Luciano Spalletti, una ferita peraltro ancora fresca per il gruppo squadra e i tifosi azzurri. Ci ha voluto mettere del suo sin dal principio. Un suo molto diverso di quello che c’era prima.

Tra Rudi Garcia e i giocatori, poi, la scintilla non è mai scoccata. Lo zoccolo duro azzurro ha mal digerito il cambiamento repentino del progetto tecnico del Napoli. Le polemiche di Osimhen, Kvara e Politano al momento di cui, non hanno fatto altro che mostrare la reale situazione tra un allenatore che andava per la sua strada, senza scendere a patti con i giocatori, neanche per trovare una via di mezzo condivisa.

Esautorato del potere

Rudi Garcia sarebbe dovuto saltare molto prima di quel Napoli-Empoli 0-1. Era stato direttamente Aurelio De Laurentiis a esautorarlo del potere proprio di chi allena un gruppo squadra. Il presidente del Napoli avrebbe preso Conte durante la seconda sosta per le nazionali, se solo il salentino avesse accettato la proposta alla vista di tutti del presidente del Napoli.

Anche dopo il no di Conte, Dela non ha fatto nulla per salvare il destino segnato di Rudi Garcia. Gli ha fatto quasi da tutor in quei giorni di Castel Volturno nel quale il presidente del Napoli assisteva agli allenamenti degli azzurri come un commissario che doveva prendere nota dell’operato del suo allenatore. Ora un altro retroscena.

Falsa partenza

“Quando si è accorto che non era la scelta più giusta?”. La risposta di Delaurentiis a una domanda del Corsport, è tanto eloquente quanto esaustiva, ritratto chiarissimo di una falsa partenza assurda. “Il giorno che l’ho presentato a Capodimonte. Avrei dovuto fare un coup de Théatre e dire: ‘Ve l’ho presentato, però adesso se ne va”. Dela rincara la dose.

“Uno che arriva e dice: ‘Io non conosco il Napoli, non ho mai visto una partita’… avrei dovuto capire già in quel momento che Rudi Garcia non era un allenatore da Napoli E invece l’ho presa a ridere. Il fatto è che l’ha ripetuto altre volte”. Indirettamente un abbaglio presidenziale. Anche se i demeriti di Rudi Garcia rimangono: “Sarebbe bastato che praticasse lo stesso calcio di Spalletti”. Invece no, il resto lo dicono i numeri: otto vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Inutile aggiungere altro.