Dzeko della Roma e Luiz Felipe della Lazio negativi al Covid-19

Dzeko è finalmente guarito dal Covid 19. Dopo 17 giorni di isolamento può finalmente tornare ad allenarsi con i compagni di squadra. Anche Luiz Felipe nella Lazio ha avuto il medesimo risultato agli ultimi tamponi effettuati.

L’attaccante bosniaco ha voluto affidare ai social la notizia. Poche, semplici righe che confermano l’esito negativo al tampone e rilanciano il centravanti:

“Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene”

Effettuerà, prima di tutto, una visita di idoneità al centro medico giallorosso. Dopo di che potrà nuovamente unirsi al gruppo.

Forse non è possibile possa essere presente per la trasferta di giovedì in coppa contro il Cluji. È più probabile possa presentarsi per l’impegno a Napoli di domenica prossima.

Dzeko potrà tornare da capitano sul campo dove la Roma era stata sconfitta l’ultima volta nel mese di luglio.

Tra le novità positive c’è anche una che riguarda i cugini appartenenti all’altra sponda del Tevere. Infatti il difensore brasiliano della Lazio Luiz Felipe, dopo la positività riscontrata a seguito del match giocato contro la Juventus, è finalmente risultato negativo al test.

Il calciatore si è sottoposto alle visite mediche di idoneità in Paideia. Quindi è tornato a Formello per aggregarsi ai compagni in vista dell’impegno di Champions League contro lo Zenit.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS