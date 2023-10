Dovevo esonerati a giugno! Il presidente è fuori controllo: cacciato durante la sosta della Serie A

Il patron manda una frecciata al tecnico da poco esonerato, che si era proposto ad un’altra squadra di Serie A.

Una pausa per le nazionali tutt’altro che ‘riposante’ per la Serie A. La notizia dell’autodenuncia di Nicolò Fagioli alla Procura FIGC – che a breve porterà al deferimento – circa l’ammissione di aver scommesso su partite di calcio su piattaforme online illegali, è stato solo l’antipasto di un giovedì davvero complicato.

Nella prima serata di ieri, le forza dell’ordine hanno avuto un colloquio con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, anche loro sotto indagine per scommesse clandestine. I giocatori di Newcastle ed Aston Villa hanno poi lasciato il ritiro di Coverciano, dopo che gli è stato notificato l’atto di indagine dalla Procura di Torino. Fanno tutti parte dello stesso filone d’indagine, che potrebbe portare a pene molto severe da un punto di vista sportivo.

Tornando alle questioni di campo, il Napoli continua a vivere una situazione complicata. La posizione di Rudi Garcia resta in bilico, ma il no di Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis ha complicato il piano dei campioni d’Italia di cambiare allenatore.

Nessun’altra pista, al momento, appare sicura per il patron azzurro, ma non è detto che le cose non possano cambiare a breve. Il francese avrà ancora tre partite a disposizione per cambiare rotta (Hellas Verona, Union Berlino e Milan), pena l’esonero.

Il rimpianto

Se Garcia ad evitare il licenziamento, a qualche chilometro più a sud Paulo Sousa non è stato altrettanto fortunato. Dopo aver splendidamente guidato la Salernitana alla salvezza nella passata stagione, il portoghese non è riuscito ad ottenere gli stessi risultati convincenti in quest’inizio di campionato.

E così, la dirigenza ha optato per Filippo Inzaghi, che torna ad allenare in Serie A e in Campania, dopo l’ultima esperienza a Benevento nel 2020-21. Durante la sua conferenza stampa di presentazione, il presidente Danilo Iervolino ne ha approfittato per lanciare una stoccata all’ex tecnico: «Ringrazio Sousa per il lavoro svolto. Lui si era proposto al Napoli, delegittimando me e la squadra. Forse, a giugno avremmo dovuto fare altre scelte».

La situazione

La classifica della Salernitana è difficile, ma non ai livelli della prima stagione in A. La zona salvezza dista soltanto due lunghezze: non servono miracoli, stavolta.

I granata sono gli unici – insieme a Udinese e Cagliari – a non aver ancora vinto una partita, conquistando soltanto tre punti nelle prime otto giornate. Il prossimo incontro è fondamentale, si tratta di uno scontro diretto contro il Cagliari, ultimo in classifica. La Salernitana spera che il fattore casa possa dare una spinta importante per portare a casa il primo successo stagionale.