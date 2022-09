Dove vedere Viktoria Plzen-Inter in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 13-9-2022

Dove vedere Viktoria Plzen-Inter, seconda giornata della fase a gironi di Champions League, Martedì 13 Settembre alle ore 18.45. Il match della Doosan Arena sarà trasmesso in Diretta TV su SKY.

Come vedere Viktoria Plzen-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Viktoria Plzen-Inter

: Viktoria Plzen-Inter Data : Martedì 13 Settembre 2022

: Martedì 13 Settembre 2022 Orario : 18:45

: 18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport 4K (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport 4K (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra il Viktoria Plzen di Michal Bilek e l’Inter di Simone Inzaghi, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Martedì 13 Settembre 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio San Siro di Milano sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Champions League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Viktoria Plzen-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Viktoria Plzen-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Bayern Monaco

Nuova panchina per Samir Handanovic in Champions League?

L’Inter è atteso alla seconda sfida del proprio girone che la contrapporrà al Viktoria Plzen.

La squadra di Bilek si presenterà con un 4-2-3-1 con Chory unica punta a sorreggere l’attacco.

Mosquera, Sykora e Vikanova giocheranno sulla trequarti con Bucha e Kalvach sulla mediana.

Nessun cambio in difesa con Stanek in porta, Havel, Hejda e Pernica a completare la linea dei tre difensori centrali.

L’Inter dovrebbe apportare dei cambiamenti rispetto alla sfida di campionato contro il Torino.

Onana potrebbe nuovamente prendere il posto da titolare con Handanovic nuovamente in panchina.

Nessun cambiamento in difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni nell’11 titolare, mentre Darmian e Gosens saranno gli esterni designati.

In attacco, insieme a Lautaro Martinez ci sarà Correa con Dzeko in panchina.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Inter

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory. Allenatore: Bilek.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; L. Martinez, Correa. Allenatore: S. Inzaghi.