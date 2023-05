Dove vedere Verona-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 03-05-2023

Dove vedere Verona-Inter, match valevole per la 33° turno di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “Bentegodi” di Verona, mercoledì 03 aprile, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter di Simone Inzaghi si è del tutto rilanciata nella corsa per un posto in Champions League dopo la rocambolesca vittoria di San Siro contro la Lazio per 3-1 nell’ultimo match di campionato. I nerazzurri sembrano aver accantonato il doppio volto visto sin qui tra le prestazioni di coppa e quelle di campionato, cosa che aveva contraddistinto la rosa interista sin qui, riuscendo a trovare di fatto continuità di rendimento anche in Serie A. Adesso i nerazzurri saranno attesi al Bentegodi nel prossimo turno infrasettimanale di campionato, nel quale il Verona lotterà su ogni pallone per riuscire a strappare punti preziosi in ottica salvezza alla formazione allenata da Simone Inzaghi.

Proprio il Verona di Mister Zaffaroni è una delle squadre che attualmente continua a lottare con le unghie e con i denti per restare aggrappata alla scia salvezza. I veronesi sono reduci da un vero e proprio filotto positivo, riuscendo nelle ultime quattro gare a collezionare 2 vittorie e 2 pareggi, l’ultimo arrivato proprio domenica scorsa contro la Cremonese. Il Verona è attualmente terzultimo in classifica con 27 punti totalizzati, gli stessi dello Spezia che sarà impegnato a Bergamo contro l’Atalanta nel prossimo turno di Serie A. Gli uomini di Zaffaroni cercheranno di vendere cara la palle e di riuscire a strappare almeno un pareggio, sfruttando il sostegno dei propri tifosi che spingeranno l’Hellas per tutti i 90 minuti giocati in casa.

Dove vedere Verona-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Verona-Inter

Verona-Inter Data: 3 maggio

3 maggio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn, Now Tv e SkyGo

Verona-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Verona-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Verona-Inter le ultimissime:

Nel Verona restano indisponibili Lasagna e Hrustic. Zaffaroni pronto a confermare il solito 3-4-2-1 con Depaoli e Faraoni sugli esterni. Sulla trequarti, invece, si aggireranno Lazovic e Verdi, pronti a dare supporto all’unica punta, Djuric.

Tra le fila interiste restano ai box Skriniar e Gosens. Sugli esterni Inzaghi si affiderà ancora una volta a Di Marco e Dumfries. Mentre in avanti i Mister opterà per la solita alternanza della coppia di attacco, schierando dal primo Dzeko al fianco di Lautaro Martinez.

Verona-Inter Probabili Formazioni:

Verona (3-4-2-1) Montipò, Daidowicz, Hein, Magnani, Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli, Lazovic, Verdi Djuric. All. Zaffaroni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Di Marco; Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi