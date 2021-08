Dove vedere Udinese-Juventus in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 22-08-2021

Dove vedere Udinese-Juventus, 1° giornata di Serie A, domenica 22 Agosto ore 18:30. La partita Udinese-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Parte dalla Dacia Arena di Udinese la nuova stagione di Serie A della Juventus che sarà ospite dell’Udinese in questa prima giornata di campionato, con entrambe le squadre che vogliono partire con i 3 punti. Dopo la deludente passata stagione terminata con un quarto posto e con l’eliminazione prematura dalla Champions League, i bianconeri hanno voglia di riscatto.

I friuliani, invece, anche quest’anno vanno a caccia di una salvezza tranquilla, da raggiungere possibilmente con maggior anticipo rispetto all’ultimo campionato. L’Udinese già lo scorso anno mise in difficoltà la Juventus, perdendo solo nel finale ed anche quest’anno promette battaglia.

Le ultime sulle formazioni di Udinese e Juventus

Gotti dovrà fare a meno di De Paul quest’anno, con l’argentino volato in Spagna all’Atletico Madrid, ma può contare su una discreta base. Sarà 3-5-2 per l’Udinese con il neo acquisto Silvestri tra i pali dopo l’addio di Musso, difesa a tre con Stryger Larsen, Nuytinck e Samir, a centrocampo nel mezzo si muoveranno Pereyra, Walace e Arslan mentre Molina ed Udogie si muoveranno sugli esterni. In attacco sono favoriti sulla concorrenza Deulofeu e l’ex bianconero Llorente.

Per l’inizio del suo secondo ciclo alla Juventus Allegri non avrà a disposizione lo squalificato McKennie e gli infortunati Rabiot e Arthur. La Juventus scenderà in campo con il 4-3-3 con Szczesny in porta, De Ligt e Bonucci al centro della difesa con Cuadrado ed Alex Sandro sulle corsie laterali, a centrocampo Ramsey sarà in cabina di regia davanti alla difesa, mentre più larghi sugli esterni si muoveranno Bentancur e Bernardeschi, con Locatelli che dovrebbe iniziare dalla panchina. In avanti spazio al tridente composto da Cristiano Ronaldo, Dybala e Chiesa.

Probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Stryger Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Llorente. All. Gotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado; De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala, Chiesa. All. Allegri.

Dove vedere Udinese-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Udinese-Juventus

Udinese-Juventus Data: Domenica 22 Agosto

Domenica 22 Agosto Orario: 18:30

18:30 Canali TV: –

– Streaming: DAZN (app e sito web)

La partita Udinese-Juventus, valida per la 1° giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva assoluta in streaming su DAZN abbonandosi alla piattaforma al costo mensile di €29.90.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Udinese-Juventus sia sull’app per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV, sia tramite il sito web

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Udinese-Juventus:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Udinese-Juventus

I precedenti tra Udinese e Juventus parlano a favore dei bianconeri di Torino che hanno trovato il successo in 66 dei 100 incontri disputati. In casa dei friulani, invece, la Juventus si è imposta in 28 delle 50 partite disputate, con solo 6 vittorie dell’Udinese e 16 pareggi.

Negli ultimi 12 incontri disputati in Friuli, l’Udinese ha vinto in sole due occasioni, l’ultima due stagioni fa in rimonta grazie ai gol di Nestorovski e Fofana che risposero alla rete di De Ligt. Ecco perché i friulani tenteranno di approfittare di questa prima giornata per invertire questo trend negativo.

Lo scorso anno, l’Udinese ha raccolto solo 19 punti tra le mura amiche con sole 5 vittorie in 19 partite, poi 4 pareggi e ben 10 sconfitte. I friulani non vincono in casa dallo scorso 6 Marzo quando batterono 2-0 il Sassuolo, poi sono arrivate ben 5 sconfitte ed 1 pareggio.

La Juventus, invece, fuori casa ha ottenuto dei buoni risultati solo alla fine dello scorso campionato, ma lo score è rimasto negativo in generale con sole 9 vittorie in 19 partite, con 3 sconfitte e 7 pareggi nel resto della stagione. I bianconeri non dovranno ripetere questo score se vorranno tornare a vincere lo scudetto.

