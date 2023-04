Dove vedere Torino – Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 08-04-2023 ore 18:30

Dove vedere Torino – Roma, 29° Giornata di Serie A, Sabato 8 Aprile 2023 alle 18:30. Il match tra il Torino di Juric e la Roma di Mourinho sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La Roma di Mourinho dopo la vittoria contro la Sampdoria per 3 a 0 di domenica scorsa all’Olimpico gioca in trasferta contro il Torino che viene dal pareggio in trasferta contro il Sassuolo per 1 a 1.

La sfida tra Torino e Roma di sabato 8 aprile alle 18.30 sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su Dazn.

La partita ha un sapore storico. La Mole Antonelliana contro il Colosseo. Torino e Roma si fronteggeranno al “Grande Torino” prima delle festività pasquali ovvero sabato 8 aprile alle 18.30.

Le due compagini hanno situazioni di classifica differenti.

I granata sono decimi con trentotto punti, i giallorossi quarti insieme con l’Inter con 50.

In Piemonte sponda Torino si sogna l’Europa, la Roma invece non può permettersi passi falsi se vuole restare in corsa per il 4° posto che vale la Champions League.

Il Torino aveva bisogno di lasciarsi alle spalle il brutto scivolone interno con il Napoli e ha parzialmente raggiunto l’obiettivo andando a impattare sul terreno di un Sassuolo in stato di grazia per 1-1.

Anche i giallorossi volevano tornare a respirare l’ebbrezza dei tre punti dopo due cappaò, il primo più clamoroso con lo stesso Sassuolo e per giunta davanti al suo pubblico, il secondo un po’ più indigesto per ragioni di campanile nel derby con la Lazio.

La squadra di Josè Mourinho ha rimesso i motori a lucido e annichilito la Sampdoria con un netto 3-0.

La partita del “Grande Torino” è la numero 148 tra le due squadre. Gli annali parlano di 45 affermazioni granata, 62 giallorosse e quaranta divisioni della posta.

Sul fronte formazioni, il Torino dovrà rinunciare agli infortunati Zima, Ilic e Aina mentre sono in forse gli impieghi di Vieira e Miranchuk. Nella Roma tutti a disposizione meno l’infortunato Karsdorp.

Il Torino punta sul ritrovato Sanabria, a bersaglio contro il Sassuolo e finora, per la verità, più prolifico in trasferta che non in casa. La Roma , invece, spera che Dybala e un El Shaarawy molto vicino al rinnovo del contratto abbiano i piedi ben lucidati come contro i blucerchiati dove completarono il lavoro cominciato da Wijnaldum, autore dell’1-0.

Come vedere Torino – Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Torino – Roma

: Torino – Roma Data : Sabato 8 Aprile

: Sabato 8 Aprile Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Torino – Roma valido per la 29° Giornata di Serie A Sabato 8 Aprile alle ore 18:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Torino – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Torino – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Torino – Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Torino – Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Torino – Roma:

Juric manda in campo il suo Torino con il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta ed in difesa Schuurs, Buongiorno e Gravillon. A centrocampo ci sono Linetty e Ricci al centro con Lazaro a destra e Rodriguez a sinistra. In attacco Sanabria punta centrale supportato da Radonijc e Vlasic.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Wijnaldum e Matic al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Dybala e Lorenzo Pellegrini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ricci, Rodriguez; Radonijc, Vlasic; Sanabria. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho