Dove vedere Svezia-Ucraina in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 29-6-2021

Dove vedere Svezia-Ucraina in diretta tv e streaming. Ottavi di finale Euro 2020, domani 29-06-2021.

Svezia-Ucraina, gara valevole per gli ottavi di finale ad Euro 2020. Si affrontano due delle squadre più divertenti di questi Europei, con quattro gol a testa segnati in due partite. Entrambe hanno dato vita ad alcuni dei match più spettacolari sinora: l’Ucraina nel 3-2 contro l’Olanda, la Svezia nella gara contro la Polonia terminata col medesimo risultato.

Kulusevski e compagni partono sicuramente con i favori del pronostico, ma occhio agli uomini di Shevchenko, che hanno messo in mostra alcune buone individualità come il giovane Mykolenko, oltre a contare su alcuni elementi di spessore come Yaremchuk, il nostro Malinovsky o Zinchenko.

Le ultime sulle formazioni di Svezia-Ucraina

4-4-2 per Janne Andersson, che schiererà la formazione tipo con Olsen in porta; Lustig, Lindelof, Danielsson e Augustinsson in difesa; a centrocampo, a sfrecciare ai fianchi dei mediani Ekdal e Olsson, ci sono Larsson e Forsberg; in attacco, spazio alla coppia terribile formata da Kulusevski e Isak.

Ucraina che opta per il 4-3-3: Buschchan in porta; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko in difesa; Malinovskyi, Sydorchuk e Zinchenko, utilizzato da mezzala, a centrocampo; Shaparenko e Yarmolenko ai lati di Yaremchuk in attacco.

La probabile formazione di Svezia-Ucraina

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Linelof, Danielsson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak. CT: Andersson

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. CT: Schevchenko

Dove vedere Svezia-Ucraina in diretta tv e streaming

Partita: Svezia-Ucraina

Svezia-Ucraina Data: 29 giugno 2021

29 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

La gara Svezia-Ucraina sarà visibile, in chiaro, su Rai Uno e a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Lo streaming verrà garantito da Rai Play e da Sky Go.

Precedenti e statistiche Svezia-Ucraina

Quattro i precedenti tra queste due nazionali, con l’Ucraina in vantaggio due a uno nel computo delle vittorie. Uno il pareggio.

