Dove vedere Stoccarda – Bayern Monaco: Supercoppa di Germania

La nuova stagione calcistica tedesca si apre con la Franz-Beckenbauer-Supercup 2025, la storica Supercoppa di Germania che da quest’anno porta il nome del leggendario “Kaiser” per onorarne la memoria. In campo allo MHPArena di Stoccarda si sfideranno Stoccarda e Bayern Monaco, in una partita che promette spettacolo ed emozioni fin dal primo minuto. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 16 agosto 2025 alle ore 20:30.

La sfida tra vincitori di Coppa e campioni di Germania

Lo Stoccarda ha conquistato il diritto di giocare questa finale grazie al trionfo nella Coppa di Germania 2024/25, un successo che ha interrotto un digiuno di trofei lungo 18 anni. La squadra guidata da Sebastian Hoeness vuole sfruttare il fattore campo e il supporto del proprio pubblico per mettere in bacheca la seconda Supercoppa della sua storia, dopo quella del 1992.

Il Bayern Monaco arriva invece da campione in carica della Bundesliga, con l’obiettivo di conquistare l’undicesimo successo nella competizione e rompere un digiuno che dura da tre anni. Sotto la guida di Vincent Kompany, i bavaresi sono pronti a dare il via a una nuova stagione che dovrà confermare la loro supremazia in patria.

Come arrivano le due squadre

Lo Stoccarda si presenta a questa finale forte di un precampionato positivo, con vittorie nette come il 6-0 al Tolosa e il 2-1 al Celta Vigo, oltre al pareggio spettacolare per 4-4 contro il PSV Eindhoven. Il bomber Nick Woltemade guiderà l’attacco insieme a Undav, con il centrocampista Stiller ancora una volta al centro del gioco. Restano indisponibili Nubel, Silas e Stergiou, mentre sono da valutare le condizioni di Zagadou.

Il Bayern Monaco ha rinforzato la rosa con innesti di qualità come Luis Díaz, Jonathan Tah e il giovane talento Lennart Karl, rivelazione dell’estate. In attacco il peso sarà tutto sulle spalle di Harry Kane, mentre a centrocampo ci sarà la collaudata coppia Kimmich-Goretzka. Assenti importanti come Musiala, Davies, Ito, Pavlovic e Wanner.

Precedenti e curiosità

Quella di sabato sarà la prima volta che Stoccarda e Bayern si affrontano in Supercoppa di Germania. Nei 162 confronti ufficiali tra le due squadre, il bilancio sorride nettamente ai bavaresi:

95 vittorie Bayern Monaco

38 vittorie Stoccarda

29 pareggi

Nella scorsa stagione di Bundesliga, il Bayern si è imposto in entrambi i match (4-0 in casa e 3-1 in trasferta).

Probabili formazioni

STOCCARDA (4-4-2): Bredlow; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Woltemade.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Karl, Olise, Luis Díaz; Kane.

Orario e diretta TV e streaming

La Franz-Beckenbauer-Supercup 2025 si giocherà sabato 16 agosto 2025 alle ore 20:30 alla MHPArena di Stoccarda. La partita sarà trasmessa in TV e disponibile anche in streaming, consentendo agli appassionati di seguirla sia da casa sia in mobilità.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Bayern Monaco parte con i favori del pronostico grazie alla profondità della rosa e alla maggiore esperienza in partite di questa importanza. Lo Stoccarda, però, ha dimostrato in più occasioni di saper sorprendere le big e può contare su un attacco in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Una gara ad alta intensità, in cui l’equilibrio potrebbe rompersi solo grazie a un episodio decisivo.