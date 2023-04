Semifinale Coppa Italia dove seguire in diretta TV e streaming le partite d’andata che si giocheranno il 4 ed il 5 aprile alle ore 21:00. Tutti i match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Canale 5 ed in streaming sull’app MediasetPlay.

Semifinale Coppa Italia – Si arriva alla penultima fase della Coppa Italia: le semifinali. Qui entra in gioco il fattore campo visto che ci sarà la partita di andata e di ritorno. Una fase molto delicata che vede due semifinali davvero opposte tra di loro. Da un lato c’è quella che tutti hanno definito una finale anticipata: il derby d’Italia tra Inter e Juventus.

I nerazzurri si sono liberati dell’Atalanta ai quarti mentre i bianconeri della Lazio, entrambe per 1-0. Una sfida davvero importante con l’Inter che vorrà ripagare la sconfitta subita in casa a opera dei bianconeri con le conseguenti polemiche sulle decisioni arbitrali. Da questa sfida, dunque, ci sarà la prima finalista per la finale del 24 maggio. Dall’altro lato, però, c’è la semifinale che nessuno si sarebbe mai aspettato: quella tra Fiorentina e Cremonese.

I Grigiorossi sono la vera sorpresa di questa competizione. Dopo aver battuto il Napoli ai calci di rigore agli ottavi, la squadra allenata da Davide Ballardini ha eliminato anche la Roma all’Olimpico agli ottavi. Un andamento completamente diverso da quello in campionato dove la Cremonese continua a fare molta fatica. Le Tigri affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I Viola si sono ringalluzziti in seguito alla vittoria importantissima a San Siro contro l’Inter e sognano la fase finale della competizione. L’avversario sembrerebbe essere abbordabile ma non c’è da sottovalutare il cuore della Cremonese che potrà usufruire, per la prima volta, anche del proprio stadio, avendo sempre giocato fuori casa.

Semifinale Coppa Italia, il calendario

Martedì 4 aprile

Juventus-Inter ore 21.00 (Canale 5)

Mercoledì 5 aprile

Cremonese-Fiorentina ore 21.00 (Canale 5)

Mercoledì 26 aprile

Inter-Juventus ore 21.00 (Canale 5)

Giovedì 27 aprile

Fiorentina-Cremonese ore 21.00 (Canale 5)

Semifinale Coppa Italia, dove seguirla

Semifinale Coppa Italia dove seguirla – Per i prossimi tre anni , la Coppa Italia sarà una esclusiva Mediaset. Gli incontri dell’andata saranno trasmessi in chiaro e saranno visibili su Canale 5. Le due semifinali potranno essere seguite anche in streaming sul sito MediasetPlay o sull’app scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Semifinale Coppa Italia, dove seguire Juventus-Inter

Partita : Juventus-Inter

: Juventus-Inter Data : 4 aprile

: 4 aprile Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Juventus-Inter, le ultimissime

3-5-1-1 per la Juventus. Potrebbe esserci Perin a porta e davanti a lui la difesa con Danilo, Bremer ed Alex Sandro. A centrocampo, i centrali Fagioli, Locatelli e Rabiot mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci dal primo minuto Cuadrado, che è anche diffidato, con Kostic. In attacco, le due punte Chiesa e Vlahovic.

L’Inter risponde con un 3-5-2. Davanti ad Onana il terzetto difensivo formato da Darmian, De Vrij e Acerbi. Per la mediana, Dumfries, Barella e Brozovic al fianco di Mkhitaryan e Gosens. Filippo Inzaghi deve stare attento a Lautaro Martinez che è diffidato ma comunque l’argentino sarà titolare al fianco di Lukaku.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-1-1) Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic.

INTER (3-5-2) Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

Semifinale Coppa Italia, dove seguire Cremonese-Fiorentina

Partita : Cremonese-Fiorentina

: Cremonese-Fiorentina Data : 5 aprile

: 5 aprile Orario : 21.00

: 21.00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Tanti diffidati in casa Cremonese che scende in campo con il 3-5-2. Carnesecchi tra i pali e la difesa con Ferrari, Bianchetti e Aiwu. A centrocampo, i tre centrali Pickel, Castagnetti e Meite mentre sulle fasce Sernicola con Valeri. In attacco dovrebbe esserci dal primo minuto il duo formato da Tsadjout e Dessers.

4-2-3-1 per la Fiorentina. Davanti a Terracciano la difesa a quattro composta da Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi. In mediana solamente due uomini Mandragora ed Amrabat. Sulla trequarti il terzetto formato da Gonzalez, Barak ed Ikoné a supporto dell’unica punta Cabral.

Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2) Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meite, Valeri; Tsadjout, Dessers.

FIORENTINA (4-2-3-1) Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Barak, Ikoné; Cabral.