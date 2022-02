Dove vedere Sassuolo-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 13-2-2022

Dove vedere Sassuolo-Roma, 25° Giornata di Serie A, Domenica 13 Febbraio 2022 alle 18:00. Il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La 25^ giornata di campionato regala una sfida tra due delle “deluse” dello scorso turno di Serie A che hanno dovuto registrare anche l’eliminazione in Coppa Italia.

Il Sassuolo ospiterà la Roma per il match di domenica pomeriggio dopo aver perso negli ultimi minuti di gara, il sogno di una semifinale di Coppa a causa della Juventus che ha superato l’ostacolo con il risultato di 2-1.

I neroverdi devono subito scrollarsi di dosso la delusione, anche perché la prestazione è stata positiva e ben più convincente rispetto al disastroso 4-0 subito in campionato dalla Sampdoria.

Anche i giallorossi non hanno troppi motivi per essere felici.

Dopo aver perso 2-0 contro l’Inter e aver abbandonato la Coppa Italia, il clima è abbastanza teso anche a causa di alcune dichiarazioni che Mourinho avrebbe detto negli spogliatoi.

Le tensioni si erano create già dal campionato con quello 0-0 contro il Genoa che proprio non è andato giù ai capitolini, specie per un episodio dubbio che ha scatenato la furia dello Special One.

Quel che è oggettivo è che entrambe le compagini stanno attraversando un periodo pieno di problemi e vogliono fortemente invertire questo trend.

Come vedere Sassuolo-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Sassuolo-Roma

: Sassuolo-Roma Data : Domenica 13 Febbraio 2022

: Domenica 13 Febbraio 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e la Roma di Josè Mourinho, il 13 Febbraio 2022, alle ore 15:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Sassuolo Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Sassuolo Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Sassuolo-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Genoa

Il Sassuolo affronterà i giallorossi con un 4-3-3 privo del duo d’attacco Raspadori e Scamacca, squalificati.

L’attacco di Dionisi sarà, dunque, reinventato con Berardi che giocherà in un tridente composto da Defrel e Traorè.

Negli altri ruoli, invece, poche novità rispetto alla formazione “tipo” con Consigli in porta, Toljan e Kyriakopoulos sugli esterni e Chiriches a giocare al centro della difesa con Ferrari.

Frattesi e Maxine Lopez faranno compagnia a Matheus Henrique per il reparto di centrocampo.

La Roma arriva al match con i neroverdi con un 3-5-2 che lascia poco spazio a nuovi esperimenti da parte di Josè Mourinho che ha come unico possibile ballottaggio quello che coinvolge Cristante e Mkhitaryan, con il primo leggermente favorito a giocare insieme a Sergio Oliveira.

Rui Patricio sarà presente tra i pali, mentre in difesa giocherà il già collaudato trio composto da Mancini, Smalling e Ibanez.

Sugli esterni, spazio a Karsdorp e Maitland-Niles con Pellegrini al centro del centrocampo.

In attacco Abraham farà coppia con Afena Gyan che sostituirà lo squalificato Zaniolo.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Defrel, Traoré. All. Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles; Afena-Gyan, Abraham. All. Mourinho

