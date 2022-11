Dove vedere Sassuolo-Roma in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 09-11-2022

Dove vedere Sassuolo-Roma, 14° Giornata di Serie A, mercoledì 9 Novembre 2022 alle 18:30. Il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va di scena una sfida tra due deluse di questo campionato che stanno raccogliendo risultati molto altalenanti e al di sotto delle aspettative.

Il Sassuolo di Dionisi si trova al 13° posto con 15 punti mentre la Roma di Mourinho è 6° con 25 punti.

Il Sassuolo viene da due sconfitte consecutive contro Napoli e Empoli e finora ha raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

La Roma viene dalla bruciante sconfitta nel derby di domenica pomeriggio contro la Lazio deciso da un errore difensivo di Ibanez che ha favorito il gol decisivo di Felipe Anderson.

Con questa sconfitta i giallorossi sono stati superati dalla Lazio che ha agganciato al 3° posto l’Atalanta e sono stati agganciati dalla Juventus a 25 punti.

La Roma in trasferta ha un ottimo ruolino di marcia e dopo la sconfitta per 4 a 0 contro l’Udinese ha ottenuto 4 vittorie consecutive.

Il Sassuolo invece ha ottenuto in casa 10 dei 15 punti conquistati in questo campionato.

Entrambe le squadre oggi non possono più permettersi passi falsi per i loro obiettivi e solo i 3 punti possono ridare serenità all’ambiente.

Guarda Sassuolo Roma in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Sassuolo-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Sassuolo-Roma

: Sassuolo-Roma Data : Mercoledì 9 Novembre

: Mercoledì 9 Novembre Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e la Roma di Josè Mourinho, il 9 Novembre 2022, alle ore 18:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Sassuolo – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Dario Mastroianni affiancato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Sassuolo – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Sassuolo – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Sasssuolo-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Sassuolo-Roma:

Dionisi schiera il suo Sassuolo con il 4-3-3 con Consigli in porta e davanti a lui Erlic e Ferrari centrali con Toljan a destra e Rogerio a sinistra. A centrocampo c’è Lopez al centro con ai lati Frattesi e Thorstvedt. In attacco il tridente formato da Pinamonti, Traorè e Laurientè.

Mourinho deve rinunciare al capitano Lorenzo Pellegrini infortunatosi domenica nel derby e al suo posto partirà titolare il giovane Volpato. La Roma scende in campo con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Camara e Cristante al centro con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Volpato.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traoré. Allenatore: Dionisi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham. Allenatore: Mourinho

Arbitro: Giovanni Ayroldi