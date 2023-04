Dove vedere Roma – Udinese in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni

Dove vedere Roma Udinese, 30° Giornata di Serie A, Domenica 16 Aprile 2023 alle 20:45. Il match tra la Roma di Mouirnho l’Udinese di Sottil sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Valevole per il 30° turno del campionato di serie A, la sfida tra Roma e Udinese in programma allo Stadio Olimpico domenica 16 aprile alle 20.45 potrà essere seguita in diretta tv e streaming su Dazn.

La Roma di Mourinho è 3° in classifica e desiderosa di riscattare lo stop subito in Europa League in Olanda contro il Feyenoord.

L’Udinese di Sottil è al 10° posto e a caccia del ritorno alla vittoria dopo due turni a secco di vittorie con la sconfitta contro il Bologna ed il pareggio contro il Monza.

I giallorossi provengono dalla sconfitta di misura di “Europa League” per 1 a 0 in Olanda contro il Feyenoord nell’andata dei quarti di finale e giovedì all’Olimpico sono chiamati a ribaltare questo risultato se vogliono passare il turno. In campionato, invece, i giallorossi vedono splendere il sole da due turni che si sono risolti in altrettante vittorie contro Sampdoria (3-0) e Torino (1-0) e hanno fatto mantenere a Rui Patricio la porta inviolata.

Il bilancio momentaneo della squadra di Josè Mourinho è di 53 punti che valgono il terzo posto alle spalle di Napoli e Lazio e in coabitazione con il Milan.

La squadra friulana è invece reduce da un fortunoso pareggio contro il Monza per 2-2 per effetto di un rigore trasformato da Beto in pieno recupero. Per loro , finora, un bottino di 39 punti che equivalgono alla decima piazza e a una finestra timidamente spalancata sulla zona Europa.

I giallorossi devono fare i conti con quattro assenze: Abraham è interessato da un problema alla spalla e dovrebbe ritornare per la sfida di ritorno contro il Feyenoord all’ “Olimpico” di giovedì 20 aprile alle 21. Stesso discorso per Paulo Dybala fermato da un problema muscolare. Out anche Karsdorp che ha subito un intervento di artroscopia al ginocchio e rientrerà quindi probabilmente per fine maggio e Solbakken, interessato da una lussazione alla spalla.

L’Udinese dovrà invece rinunciare a Deulofeu, reduce da un intervento al ginocchio ed Ebosse, per il quale il campionato è già finito a causa di una rottura del crociato.

Guarda Roma – Udinese in Diretta Streaming su DAZN!

Come vedere Roma – Udinese in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma – Udinese

: Roma – Udinese Data : Domenica 16 Aprile

: Domenica 16 Aprile Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Roma – Udinese valido per la 30° Giornata di Serie A Domenica 16 Aprile alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Udinese in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Marco Parolo.

Roma – Udinese, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Roma – Udinese sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Udinese:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Roma – Udinese:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto. All. Sottil.

Precedenti e Statistiche di Roma – Udinese:

I precedenti tra Roma e Udinese sono complessivamente 97 ed il bilancio è di 50 vittorie della Roma, 23 dell’Udinese e 24 pareggi. Nello specifico, all’Olimpico, sono stati disputati 48 incontri con 29 affermazioni della squadra capitolina, 7 di quella friulana e 12 divisioni della posta.