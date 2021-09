Dove vedere Roma-Sassuolo in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 12-9-2021

Dove vedere Roma-Sassuolo, 3° Giornata di Serie A, Domenica 12 Settembre 2021 alle 20:45. Il match dello Stadio Olimpico tra Roma e Sassuolo sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Non vuole smettere di correre, la Roma di Josè Mourinho che ha iniziato come meglio non poteva questo campionato.

Dopo aver giocato ben 4 partite in quasi 10 giorni, vincendone altrettante, i giallorossi sono pronti a rivedere il proprio pubblico nella sfida serale di domenica che metterà di fronte ai capitolini il Sassuolo di Dionisi.

La Roma è agguerrita a mantenere il buon andamento mostrato ed è ormai chiaro che l’erede di Edin Dzeko, ovvero Tammy Abraham sia diventato non solo idolo delle folle, ma anche leader in mezzo al campo.

La grande dote dell’inglese, in queste prime giornate, è stata sicuramente il mostrarsi subito disponibile e in sintonia con i suoi compagni dando quasi l’impressione di essere a Roma da immemore tempo, piuttosto che da qualche mese.

Il Sassuolo ha disputato, invece, due partite agli antipodi: contro il Verona ha vinto, ma ha anche rischiato fin troppo lasciando qualche regalo all’attacco avversario che ha saputo approfittare delle distrazioni.

In quel caso, la partita fu vinta proprio grazie alle grandi doti dell’attacco neroverde, mentre nel secondo match l’attacco ha sparato a salve (specie Caputo che ha sbagliato fin troppi gol, ma che ora non figura più nella rosa di Dionisi essendo stato trasferito alla Sampdoria), ma la difesa ha retto molto bene strappando un punto agli avversari.

Il Sassuolo cercherà di imporre quella che da anni è sempre stata la propria filosofia, ovvero il bel gioco e il divertimento, mentre la Roma metterà in atto i nuovi insegnamenti di concretezza e strapotere che Josè Mourinho sta implementando all’ingranaggio giallorosso.

Come vedere Roma-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Sassuolo

: Roma-Sassuolo Data : Domenica 12 Settembre 2021

: Domenica 12 Settembre 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e il Sassuolo di Alessio Dionisi, il 12 settembre 2021, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Roma-Sassuolo verrà raccontata su DAZN dalle voci di Edoardo Testoni e Massimo Donati.

Per poter guardare la partita Roma Sassuolo in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Sassuolo, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Sassuolo

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Sassuolo

Rui Patricio, estremo difensore della Roma

I giallorossi di Mourinho affrontano il Sassuolo con l’ormai classico modulo 4-2-3-1 con Tammy Abraham designato per essere la punta centrale della squadra.

Torna Zaniolo dopo la squalifica e sarà subito schierato titolare nel trio sulla trequarti composto da lui, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Veretout e Cristante giocheranno sulla mediana, mentre la difesa sarà composta da Karsdorp, Calafiori (che sostituisce l’infortunato Vina), Ibanez e Kumbulla. Tra i pali Rui Patricio.

I neroverdi di Dionisi rispondono con una formazione speculare composta da Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio a completare la batteria di difesa e Raspadori unica punta preferita a Scamacca.

In mezzo al campo, invece, fuori Traorè e dentro Berardi, Boga e Djuricic con Frattesi e Maxime Lopez più arretrati.

Probabili formazioni di Roma-Sassuolo

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

