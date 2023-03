Dove vedere Roma – Sampdoria in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni

Dove vedere Roma – Sampdoria, 28° Giornata di Serie A, Domenica 2 Aprile 2023 alle 18:00. Il match tra la Roma di Mourinho e la Sampdoria di Stankovic sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La Roma di Mourinho dopo la vittoria contro la Juventus del 5 marzo viene da due sconfitte consecutive all’Olimpico in campionato prima contro il Sassuolo e poi nel derby contro la Lazio.

Se vuole restare in corsa per il 4° posto che vale la Champions League la Roma non può permettersi ulteriori passi falsi. I giallorossi hanno 47 punti e sono al 5° posto a -1 dal Milan 4° con 48 punti e -3 dall’Inter che è al terzo posto a quota 50.

La Sampdoria di Stankovic invece è penultima in classifica con 15 punti e ha bisogno di preziosi punti salvezza visto che la quartultima è lo Spezia con 24 punti e ne ha 9 in più.

Ambizioni differenti ma stessa determinazione nell’assecondarle, Le due compagini arrivano alla sfida dell’Olimpico con un ben diverso stato d’animo.

La Sampdoria ha riassaporato la vittoria prima della pausa per le nazionali sconfiggendo l’Hellas Verona per 2-1 e grazie a questa vittoria si è tolta dall’ultimo posto in classifica.

Guarda Roma – Sampdoria in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Roma – Sampdoria in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma – Sampdoria

: Roma – Sampdoria Data : Domenica 2 Aprile

: Domenica 2 Aprile Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Roma -Sampdoria valido per la 28° Giornata di Serie A Domenica 2 Aprile alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Sampdoria in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Roma – Sampdoria, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Roma – Sampdoria sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Sampdoria:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Roma – Sampdoria:

Mourinho non potrà disporre di Mancini, Kumbulla, Ibanez e Cristante , tutti con il freno a mano tirato per effetto delle decisioni del Giudice sportivo. Karsdorp deve invece defezionare per un intervento di artroscopia al ginocchio che lo terrà lontano dal rettangolo verde fino a maggio. La Sampdoria deve rinunciare allo squalificato Nuytinck e ha fuori gioco per infortunio Audero, Conti, De Luca e Pussetto.

Nel reparto avanzato, in casa giallorosso, ballottaggio tra Belotti e Abraham, nella Sampdoria Stankovic arretrerà probabilmente Zanoli per farlo giocare in linea con Oikonomou.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva molto rimaneggiata visto le squalifiche di Ibanez, Kumbulla e Mancini che sarà formata da Celik, Smalling e Llorente. A centrocampo con Cristante squalificato ci sono Wijnaldum e Matic al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Stankovic manda in campo la sua Sampdoria con un 3-4-2-1 speculare ai giallorossi. In porta c’è Turk e davanti a lui la linea difensiva a 3 è formata da Gunter, Murillo e Amione. A centrocampo ci sono Cuisance e Winks al centro con Zanoli a destra e Augello a sinistra. In attacco Gabbiadini punta centrale supportato da Leris e Djuricic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: Cristante, Ibanez, Kumbulla, Mancini – Indisponibili: Karsdorp

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic

Squalificati: Nuytinck – Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Pussetto

Precedenti e Statistiche di Roma – Sampdoria:

Le due compagini si sono incontrate complessivamente 146 volte nella storia del calcio italiano. La Roma ha colto 53 successi, la Sampdoria 40 e in trentasei occasioni si è registrato il segno ics. Nello specifico della massima serie, invece, i precedenti si riducono a 64 con 41 vittorie della Roma, 10 dei doriani e 13 pareggi.