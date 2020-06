Dove vedere Roma Sampdoria in Diretta TV-Streaming e Formazioni 24-06-2020

Roma Sampdoria posticipo delle 21:45 di mercoledì 24 giugno valevole per la 27° Giornata di Serie A sarà trasmesso in Diretta Tv su Sky Sport Serie A ed in streaming Live su Sky Go e Now Tv.

La Roma di Paulo Fonseca torna in campo per una partita ufficiale di Serie A a quasi 4 mesi di distanza. L’ultima partita dei giallorossi è stata giocata il 1° marzo scorso in trasferta a Cagliari e vinta con un roccambolesco 4 a 3. I giallorossi dopo la sconfitta rimediata a metà febbraio nello scontro diretto per il 4° posto a Bergamo contro l’Atalanta avevano ottenuto 2 vittorie segnando 4 gol al Lecce in casa e altrettanti in trasferta a Cagliari prima dello stop per l’emergenza Covid-19.

In classifica l’Altalanta è ora a +6 sui giallorossi e stasera è impegnata nel big match casalingo contro la Lazio.

La Roma deve per forza vincere e sperare in un passo falso dei bergamaschi se vuole rimontare sul 4° posto che vale l’accesso in Champions League.

Dall’altra parte c’è la Sampdoria di Claudio Ranieri che è quintultima in piena lotta salvezza e domenica scorsa è stata sconfitta dall’Inter a San Siro per 2 a 1 nel recupero della 25° Giornata di Serie A.

L’ultima vittoria della Sampdoria è stata l’8 marzo scorso prima dello stop per coronavirus in casa contro l’Hellas Verona per 2 a 1. I doriani hanno un punto di vantaggio su Lecce e Genoa che sono stati sconfitti rispettivamente da Milan e Parma in questa giornata ed in caso di risultato positivo possono allontanarsi dalla zona retrocessione.

Roma Sampdoria, match delle 21:45 di mercoledì 24 giugno valevole per la 27° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta Tv in esclusiva su Sky Sport Serie A HD canale 253 del satellite).

La Telecronaca Sky è di Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani.

Inviati a bordocampo e interviste Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per gli abbonati che volessero seguire Roma Sampdoria in diretta streaming è presente l’app Sky-Go o, in alternativa, la piattaforma Now-Tv che consente, previo acquisto del pacchetto “sport di fruire dei contenuti erogati dall’emittente principale.

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 484, in HD can. 474)

Diretta Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Probabili Formazioni di Roma Sampdoria:

Fonseca manderà in campo la sua Roma con il 4-2-3-1 con Mirante in porta ed in difesa Zappacosta a destra e Kolarov a sinistra con Fazio e Smalling centrali. I due di centrocampo saranno Diawara e Veretout. In attacco Dzeko punta centrale e dietro di lui ci sarà il tridente formato da Perez, Kluivert e Mkhitaryan.

Ranieri schiera la sua Sampdoria con il classico 4-4-2 con Audero in porta e nella difesa a 4 Bereszynski a destra e Murru a sinistra con Tonelli e Yoshida centrali. A centrocampo ci sono Ekdal e Vieira al centro con Thorsby sulla fascia destra e Jankto su quella sinistra. La coppia d’attacco sarà formata da Bonazzoli e Gabbiadini.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Santon, Spinazzola, Cetin, Mancini, Cristante, Villar, Pellegrini, Pastore, Ünder, Perotti, Kalinic.

Allenatore: Fonseca.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli.

A Disposizione: Falcone, Seculin, Augello, Colley, Chabot, Depaoli, Linetty, Bertolacci, Askildsen, Leris, Ramirez, La Gumina.

Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

Precedenti e Statistiche di Roma Sampdoria:

Sono 61 i precedenti giocati in Serie A in casa della Roma ed il bilancio è nettamente in favore dei giallorossi che hanno ottenuto 39 vittorie casalinghe contro le 10 affermazioni esterne dei doriani mentre 12 sono stati i pareggi. In particolare negli ultimi 8 scontri diretti ci sono state solo 2 vittorie della Sampdoria. Nelle ultime 6 sfide giocate all’Olimpico ci sono state 4 vittorie della Roma e 2 della Sampdoria. Il pareggio manca dal settembre 2012 quando il match finì 1 a 1.

Una delle più amare sconfitte della Roma in casa contro la Sampdoria è stata quella di 10 anni fa quando vinse 2 a 1 con la doppietta di Pazzini e fece svanire i sogni di Scudetto giallorossi. La Roma di Ranieri infatti era appena riuscita nel sorpasso all’Inter di Mourinho in testa alla classifica di Serie A a sole 4 giornate dalla fine ed aveva nelle sue mani il destino Scudetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

