Dove vedere Roma – Salisburgo in Diretta TV-Streaming Europa League 23-02-2023

Dove vedere Roma – Salisburgo di Europa League Giovedì 23 Ottobre 2023 alle 21:00.

Roma Salisburgo sarà trasmessa in Diretta TV su TV8 e Sky Sport ed in Diretta Streaming su DAZN e Sky Go.

Chi vincerà alla fine? Prevarrà il valzer austriaco o lo stornello romano?

Giovedì 23 febbraio alle 21:00 allo “Stadio Olimpico” la sfida tra la Roma di Mourinho ed il Salisburgo di Jaissle mette in palio il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League.

Il Salisburgo guidato da mister Matias Jaissle parte in condizioni di vantaggio in virtù del risultato ottenuto all’andata essendosi imposto per 1-0 grazie ad un gol segnato nel finale da Nicolas Capaldo.

Alla Roma di Josè Mourinho servirà vincere con due gol di scarto per passare il turno.

La Roma è arrivata allo spareggio di Europa League concludendo al secondo posto nel gruppo C la fase a Gironi alle spalle degli spagnoli del Betis Siviglia.

Gli austriaci invece sono retrocessi dalla Champions League dopo aver chiuso al 3° posto nel Gruppo E dietro a Chelsea e Milan.

Per quanto riguarda le formazioni, Mourinho per passare il turno schiererà la migliore formazione a disposizione e potrà contare sulla presenza di Abraham e del capitano Lorenzo Pellegrini recuperati dall’infortunio.

Austriaci orfani dello squalificato Pavlovic autore dell’assist del gol di Capaldo e l’attaccante Fernando.

La Roma non batte in casa una squadra austriaca dal 30 settembre 1992 quando ebbe ragione del Wacker Innsbruck per 1-0 nella sfida di ritorno del primo turno di Coppa Uefa.

A dirigere il match ci sarà lo sloveno Slavko Vincic che in passato ha diretto anche altre italiane in Europa come Inter, Milan, Atalanta, Lazio e Fiorentina.

Come vedere Roma – Salisburgo in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Salisburgo

: Roma – Salisburgo Data : Giovedì 23 Febbraio 2023

: Giovedì 23 Febbraio 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : TV8, Sky Sport

: TV8, Sky Sport Streaming: DAZN, Sky Go

Sarà possibile vedere la sfida di Spareggio di Europa League tra la Roma di Josè Mourinho e gli austriaci del Salisburgo giovedì 23 Febbraio 2023 alle ore 21:00 in diretta TV sul digitale terrestre in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport.

Sarà possibile vedere Roma – Salisburgo in Diretta Streaming sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Roma – Salisburgo a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per poter guardare la partita Roma – Salisburgo in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma – Salisburgo, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma – Salisburgo sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Probabili Formazioni di Roma – Salisburgo:

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Matic e Cristante al centro con Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Dybala.

Jaissle schiera il Salisburgo con il 4-3-1-2 con Kohn in porta ed in difesa Dedic a destra e Ulmer a sinistra con Bernardo e Solet centrali. A centrocampo c’è Gourna-Douath al centro affiancato da Capaldo e Seiwald. In attacco Susic a supporto della coppia formata da Adamu e Okafor.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. All. Jaissle.