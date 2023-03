Dove vedere Roma – Real Sociedad in Diretta TV-Streaming Europa League 09-03-2023

Dove vedere Roma – Real Sociedad di Europa League Giovedì 9 Marzo 2023 alle 18:45.

Roma Real Sociedad sarà trasmessa in Diretta TV su TV8 e Sky Sport ed in Diretta Streaming su DAZN e Sky Go.

In programma giovedì 9 marzo alle 18.45 allo “Stadio Olimpico” e valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League, la sfida tra Roma e Real Sociedad sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go, Now e Dazn.

L’entusiasmo per l’affermazione di campionato contro la Juventus è ancora fresco. La Roma di Josè Mourinho conta di farne benzina preziosa anche in chiave europea con la sfida in programma giovedì 9 marzo alle 18.45 allo “Stadio Olimpico” contro gli spagnoli della Real Sociedad di San Sebastian. I giallorossi arrivano all’impegno con gli iberici dopo essersi classificati al secondo posto nel girone C con dieci punti nel primo turno alle spalle di un’altra spagnola, il Betis Siviglia, con un bilancio di tre vittorie, un pareggio, due sconfitte, undici reti all’attivo e sette al passivo.

Nel turno di spareggio la Roma ha eliminato il Salisburgo con un 2-0 all’Olimpico che ha ribaltato lo 0-1 dell’andata in terra austriaca.

La squadra di San Sebastian, invece, nel primo turno è passata per la porta principale ottenendo il primo posto con 15 punti tenendosi dietro un”certo” Manchester United ma anche Sheriff Tirospol e Omonia Nicosia. Questo primato ha permesso loro di giungere direttamente agli ottavi.

Nei rispettivi campionati, la Roma è quarta con 47 punti insieme con il Milan e alle spalle di Napoli, Inter e Lazio, gli spagnoli, invece, sono quarti a quota 44 alle spalle di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.

Dando uno sguardo alle formazioni, la Roma schiererà nel reparto offensivo Abraham dall’inizio con Pellegrini e Dybala alle spalle. Mourinho ha preferito Karsdorp a Zalewski. Nella Real Sociedad capitan Illaramendi partirà invece dalla panchina con fiducia a Merino e Zubimendi.

Come vedere Roma – Real Sociedad in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Real Socirdad

: Roma – Real Socirdad Data : Giovedì 8 Marzo 2023

: Giovedì 8 Marzo 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : TV8, Sky Sport

: TV8, Sky Sport Streaming: DAZN, Sky Go

Sarà possibile il match di andata degli ottavi di finale di Europa League tra la Roma di Josè Mourinho e gli spagnoli del Real Socirdad giovedì 9 Febbraio 2023 alle ore 18:45 in diretta TV sul digitale terrestre in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport.

Sarà possibile vedere Roma – Real Sociedad in Diretta Streaming sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Roma – Real Sociedad a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per poter guardare la partita Roma – Real Sociedad in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma – Real Sociedad, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Roma – Real Sociedad in Diretta Streaming su DAZN.

Roma – Real Sociedad sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Probabili Formazioni di Roma – Real Sociedad:

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Llorente. A centrocampo ci sono Matic e Cristante al centro con Karsdorp a destra ed Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Dybala.

Alguacil schiera il suo Real Sociedad con il 4-3-1-2 con Remiro in porta e davanti a lui Zubeldia e Le Normand centrali con Gorosabel a destra e Rico a sinistra. A centrocampo c’è Merino in cabina di regia affiancato da Mendez e Zubimendi. In attacco Silva a supporto della coppia formata da Sorloth e Oyarzabal.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Zalewski, Wijnaldum, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato, El Shaarawy, Belotti. Indisponibili: Darboe, Solbakken. Squalificati: Ibanez. Diffidati: Spinazzola

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Merino, Zubimendi; Silva; Sorloth, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.

A disposizione: Zubiarre, Marrero, Munoz, Pacheco, Sola, Arambarri, Gonzalez, Llaramendi, Marin, Guevara, Turrientes, Navarro, Kubo, Momo Cho, Fernandez, Barrenetxea. Indisponibili: Elustondo, Merquelanz, Sadiq. Squalificati: – Diffidati: Mendez

ARBITRO: Schärer (Svizzera)