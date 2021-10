Dove vedere Roma-Milan in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 31-10-2021

Dove vedere Roma Milan 11° giornata di Serie A, domenica 31 ottobre ore 20.45. La partita Roma Milan sarà trasmessa in Streaming su DAZN.

Posticipo della 11° giornata di campionato quello tra Roma e Milan, che si affronteranno domenica 31 ottobre ore 20.45.

La Roma di Josè Mourinho è reduce dalla vittoria in rimonta per 1-2 in casa contro il Cagliari e vuole assolutamente continuare a macinare punti.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Torino e va a Roma con l’idea di continuare ad incamerare punti.

Partita delicatissima tra due squadre di vertice. Ci sarà da dosare le energie e scegliere gli uomini giusti, dopo questa sfida le due formazioni saranno impegnate nelle Coppe Europee e si dovrà cercare di sbagliare il meno possibile, in questa delicata fase della stagione.

Dove vedere Roma-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Roma-Milan

Roma-Milan Data: Domenica 31 Ottobre -Dall’Ara

Domenica 31 Ottobre -Dall’Ara Orario: 20.45

20.45 Canali TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Roma-Milan, valida per la 11° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta in streaming su DAZN

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Roma-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Roma-Milan in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Roma-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Milan:

Spinazzola e Smalling sono out per infortunio e Mourinho schiererà il solito 4-2-3-1. Vina dovrebbe continuare a giocare a sinistra, mentre Cristante e Verotout formeranno la cerniera di centrocampo. Zaniolo, Pellegrini e Mikhitaryan sosteranno l’unica punta Abraham.

Pioli recupera Theo Hernandez dal primo minuto e anche Diaz partirà titolare dopo la sua guarigione dal Covid. Da valutare per l’allenatore rossonero la situazione di Rebic ancora in dubbio per il match di Domenica sera. Uno tra Ibrahimovic (favorito) e Giroud sarà il centravanti titolare.

Probabili formazioni Roma-Milan:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic.

Precedenti e statistiche Roma-Milan:

Sono 86 i precedenti all’Olimpico in campionato tra Roma e Milan, si registrano 26 vittorie della Roma, 31 pareggi e 29 vittorie del Milan. L’ultimo successo della Roma risale alla stagione 2019/20, fu un 2-1 con le reti di Dzeko, Zaniolo e Theo Hernandez. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, 1-1 con le reti di Zaniolo e Piatek. L’ultimo successo del Milan risale alla scorsa stagione, 1-2 con le reti di Veretout, Kessie e Rebic.

