Dove vedere Roma-Juventus in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni

Dove vedere Roma – Juventus, 25° Giornata di Serie A, Domenica 5 Marzo 2023 alle 20:45. Il Big match dello Stadio Olimpico tra la Roma di Mourinho e la Juventus di Massimiliano Allegri sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La sfida d’alta quota tra Roma e Juventus è in programma alle 20.45 allo “Stadio Olimpico” di Roma e sarà trasmessa su Dazn e sul canale 214 di Sky.

Roma-Juventus, ventunesima giornata Serie A 9-1-2022.

A dare conto della rinomanza della partita basterebbe il dato sui suoi precedenti: Roma-Juventus è andata in scena per 178 volte e ha fatto registrare 85 successi bianconeri, 41 dei capitolini e 51 pareggi.

Storia a parte, la sfida tra la Roma dello “special one” Josè Mourinho che sarà regolarmente in panchina dopo la sospensione della squalifica rimediata contro la Cremonese e la Juventus di Massimiliano Allegri è una finestra spalancata sull’Europa.

I giallorossi sono reduci da una clamorosa sconfitta al “Giuseppe Zini” contro quella Cremonese che si è rivelata ancora una volta la loro bestia nera dopo esserla stato in “Coppa Italia”.

La Roma infatti è stata sconfitta martedì nel posticipo della 24° Giornata a Cremona per 2 a 1. Cremonese che ha ottenuto alla 24° Giornata la sua prima vittoria in Serie A dopo 9 pareggi e 14 sconfitte nelle prima 23 partite di campionato.

I giallorossi sono quinti con 44 punti e vogliono mantenere il contatto con Inter, Lazio e Milan che occupano rispettivamente 2°, 3° e 4° posto che valgono la qualificazione in Champions League.

La Juventus, invece, settima a quota 35 e con la possibilità di vedersi annullata la penalizzazione di quindici punti a lei inflitta per il discorso delle plusvalenze se il suo ricorso dovesse essere accolto, non conosce ombra di sconfitta da quattro gare.

I bianconeri hanno infatti colto quattro vittorie di fila e sono più che mai lanciati anch’essi verso prospettive europee.

Le due formazioni, peraltro, sono entrambe più che mai in corsa in Europa League dove giovedì giocheranno gli ottavi di finale: la Roma se la vedrà alle 18:45 contro gli spagnoli de Real Sociedad di San Sebastian, la Juventus lo stesso giorno ma alle 21:00 affronterà il Friburgo.

Il match d’andata giocato a Torino il 27 agosto scorso era terminato in parità 1 a 1 con il gol di Vlahovic in apertura pareggiato da Tammy Abraham al 70° minuto.

Sul fronte formazioni la Roma avrà fermo ai box Solbakken e schiererà El Shaarawy nel caso in cui Pellegrini, alle prese con l’influenza, non dovesse recuperare. Smalling torna a disposizione dopo avere scontato il turno di squalifica, Abraham in campo dall’avvio.

Per quanto invece concerne la Juventus in difesa dovrebbe trovare conferma il trio Danilo- Bremer- Alek Sandro, nella fascia di centrocampo in seguito alla squalifica rientrerà Locatelli, nel reparto avanzato Vlahovic avrà il pungiglione affilato con uno tra Di Maria e Chiesa.

Come vedere Roma – Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma – Juventus

: Roma – Juventus Data : Domenica 5 Marzo

: Domenica 5 Marzo Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il posticipo della 25° Giornata di Serie A che vedrà di fronte la Roma di Josè Mourinho e la Juventus di Massimilaino Allegri, Domenica 5 Marzo 2023 alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Juventus in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Roma – Juventus, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma – Juventus sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Juventus:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Roma – Juventus:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Abraham.

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 3-5-2 con Szczesny in porta ed in difesa Bremer, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo c’è Fagioli in cabina di regia affiancato da Locatelli e Rabiot. Sulla fascia destra c’è Cuadrado mentre a sinistra ci sarà Kostic. In attacco la coppia formata da Di Maria e Vlahovic.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Foti (vice)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli.