Dove vedere Roma-HJK in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 15-9-2022

Dove vedere Roma-HJK, partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, Giovedì 15 Settembre 2022 alle 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Come vedere Roma-HJK in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Roma-HJK

Roma-HJK Data: 15 Settembre 2022

15 Settembre 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Roma-HJK sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda in Diretta su DAZN

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Roma HJK in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match trala Roma di Josè Mourinho e l’HJK di Toni Koskela, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 15 Settembre 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-HJK

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-HJK in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-HJK

I giallorossi ospitano l’Helsinki per la prima sfida casalinga di Europa League che arriva dopo la sconfitta con il Ludogorets.

Mourinho dovrebbe apportare alcuni cambiamenti alla formazione titolare rispetto al match di campionato contro l’Empoli e la novità più importante sembra essere quella di Nicolò Zaniolo pronto a riprendersi il posto sulla trequarti.

Zaniolo agirà insieme a Dybala, alle spalle di Belotti.

Tra i pali, ci sarà Rui Patricio con Mancini e Ibanez spalleggiati da Cristante con Smalling in panchina.

Karsdorp riprenderà il posto da titolare lasciato a Celik durante il turno di campionato, con Spinazzola sulla fascia opposta.

Il centrocampo giallorosso cambierà con Pellegrini arretrato in zona mediana assieme a Camara.

L’Helsinki risponderà con un 3-5-2 che prevede la presenza del duo d’attacco Abubakari-Hostikka.

Hazard sarà tra i pali con la linea difensiva composta da Tenho, Hoskonen e Raitala.

Lingman e Browne giocheranno sulle fasce, mentre l’ex Serie A, Hetemaj e Vaananen saranno al centro del campo.

Le probabili formazioni di Roma-HJK

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Camara, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Belotti.



HJK HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka.