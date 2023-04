Dove vedere Roma – Feyenoord in Diretta TV-Streaming Europa League 20-04-2023

Dove vedere Roma – Feyenoord, Ritorno dei quarti di Finale di Europa League Giovedì 20 Aprile 2023 alle 21:00. Feyenoord – Roma sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Football ed in Diretta Streaming su DAZN e Sky Go.

La sfida di ritorno dei quarti di Finale di Europa League tra Roma e Feyenoord in programma giovedì 20 aprile alle 21:00 allo Stadio Olimpico sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport Football 203. In streaming sarà invece trasmessa su Sky Go, Now Tv e Dazn.

Arriva il momento verità per la Roma di Mourinho in Europa League con una sfida da dentro o fuori.

Si riparte dallo 0-1 con cui la squadra della terra dei tulipani si impose all’andata nel match casalingo.

Le due squadre arrivano a questa sfida entrambe in un ottimo momento di forma.

La Roma di Mourinho viene da 3 vittorie consecutive in Serie A ed è terza in classifica con 56 punti alle spalle di Napoli e Lazio. La Roma ha battuto in sequenza Sampdoria, Torino e Udinese realizzando sette reti senza subirne.

Il Feyenoord ha strapazzato in “Eredivisie”il Cambuur per 3-0 ottenendo così la sua ventunesima vittoria in ventinove gare di un campionato nel quale ha finora perso in una sola occasione e pareggiato in sette. I punti della squadra di Arne Slot, sempre più leader della prima divisione olandese, sono saliti a 70 e le consentono di mantenere otto lunghezze di vantaggio sul tandem Ajax- Psv Eindhoven (62).

Per quanto riguarda le formazioni lo “Special One” recupera Paulo Dybala, assente nel match d’andata e il cui infortunio si è rivelato di lieve entità tanto da consentirne il recupero. Della partita sarà quasi sicuramente anche Abraham che dovrebbe essere preferito a Belotti e stazionerà sulla tre quarti insieme con Pellegrini. Con Rui Patricio tra i pali, Cristante e Matic saranno in mediana, Zalewski e Spinazzola agiranno invece sugli esterni. Nel reparto difensivo Mancini e Smalling saranno quasi certamente titolari mentre Llorente e Ibanez sono in ballottaggio per l’ultima maglia.

Nel Feyenoord Slot dovrebbe optare quasi in fotocopia per la formazione dell’andata. Incerto l’impiego del match- winner di Rotterdam Wieffer che ha accusato un problema alla cavigli,a non dovesse farcela il tecnico olandese è pronto a concedere spazio a Milambo.

Come vedere Roma – Feyenoord in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Feyenoord

: Roma – Feyenoord Data : Giovedì 20 Aprile 2023

: Giovedì 20 Aprile 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : TV8, Sky Sport Football

: TV8, Sky Sport Football Streaming: DAZN, NowTv, Sky Go

Sarà possibile vedere la sfida di Ritorno dei Quarti di Finale di Europa League tra la Roma di Josè Mourinho e gli olandesi del Feyenoord giovedì 20 Aprile 2023 alle ore 21:00 in diretta TV sul digitale terrestre in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport.

Sarà possibile vedere Roma – Feyenoord in Diretta Streaming sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Roma – Feyenoord a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per poter guardare la partita Roma – Feyenoord in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma – Feyenoord, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma – Feyenoord sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Probabili Formazioni di Roma – Feyenoord:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. I due di centrocampo sono Matic e Cristante con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Dybala.

Slot schiera il suo Feyenoord con il 4-3-3 con Bijlow in porta ed in difesa Tauner e Hancko centrali con Geertruida a destra e Hartman a sinistra. A centrocampo c’è Kocku al centro affiancato da Wieffer e Sszymanski. In attacco il tridente formato da Gimenez, Idrissi e Jahanbakhsh.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Tauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu , Sszymanksi; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All.: Slot

ARBITRO: Anthony Taylor (Inghilterra)