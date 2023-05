Dove vedere Roma – Bayer Leverkusen in Diretta TV e Streaming Europa League 11-05-2023

Dove vedere Roma – Bayer Leverkusen, Semifinale di Andata di Europa League Giovedì 11 Maggio 2023 alle 21:00. Roma – Bayer Leverkusen sarà trasmessa in Diretta TV su TV8, Sky Sport ed in Diretta Streaming su DAZN e Sky Go.

Valevole come sfida d’andata delle semifinali di Europa League, la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen in programma all'”Olimpico” giovedì 11 maggio alle 21:00 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro anche sul digitale terrestre su TV8 oltre che sul satellite su Sky Sport per gli abbonati ed in streaming su Dazn e Sky Go e NowTv.

Adesso si comincia a fare sul serio. Roma- Bayer Leverkusen è duplice sfida che vale lo stacco del biglietto per l’accesso alla finale di Europa League. La vincente se la vedrà con chi prevarrà tra Juventus e Siviglia.

In campionato la Roma sta ultimamente arrancando: i giallorossi sono a secco di vittorie da quattro gare e reduci dallo 0-2 casalingo contro l’Inter, risultato che li ha fatti precipitare al settimo posto con 58 punti fuori dalla zona Champions League.

Il Bayer Leverkusen viene anch’esso da una sconfitta in “Bundesliga” per 0-2 sul campo amico contro il Colonia e occupa il sesto posto in graduatoria con 48 punti alle spalle di Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Rb Lipsia, Union Berlino e Friburgo.

La Roma è pervenuta al penultimo atto dell’Europa League prima conquistando il secondo posto nel gruppo C con dieci punti alle spalle degli spagnoli del Betis Siviglia. Un bottino ottenuto con tre vittorie, un pareggio, due sconfitte, undici reti segnate e sette subite. Nella fase a eliminazione diretta i giallorossi hanno abbattuto nell’ordine Salisburgo (0-1 e 2-0), Real Sociedad (2-0 e 0-0) e Feyenoord (0-1 e 4-1). Il Bayer Leverkusen ha invece eliminato Monaco (2-3 e 3-2 e 5-3 dopo i rigori), Ferencvaros (2-0 e 2-0) e la rivelazione belga Union Saint Gilloise (1-1 e 4-1).

Esiste un precedente tra le due formazioni e risale alla Champions League 2015-16: all’andata in Germania il 20 ottobre 2015 finì con un pirotecnico 4-4 , al ritorno il 4 novembre all’Olimpico 3-2 per i giallorossi. Gli scontri avvennero nella fase a gironi di Champions League dove entrambe le compagini erano inserite nel gruppo E.

Per la Roma Mourinho recupera Wijnaldum e Dybala ma non Smalling che cercherà di recuperare per la sfida di ritorno.

Il Bayer Leverkusen dovrà fare a mano dell’ex di turno Schick, alle prese con un infortunio.

Come vedere Roma – Bayer Leverkusen in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Bayer Leverkusen

: Roma – Bayer Leverkusen Data : Giovedì 11 Maggio 2023

: Giovedì 11 Maggio 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : TV8, Sky Sport Football

: TV8, Sky Sport Football Streaming: DAZN, NowTv, Sky Go

Sarà possibile vedere la sfida di Semifinale di Andata di Europa League tra la Roma di Josè Mourinho ed i tedeschi del Bayer Leverkusen giovedì 11 Maggio 2023 alle ore 21:00 in diretta TV sul digitale terrestre in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport.

Sarà possibile vedere Roma – Bayer Leverkusen in Diretta Streaming sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Roma – Bayer Leverkusen a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per poter guardare la partita Roma – Bayer Leverkusen in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma – Bayer Leverkusen, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma – Bayer Leverkusen sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Probabili Formazioni di Roma – Bayer Leverkusen:

La Roma scenderà in campo con un 3-5-1-1 con Rui Patricio in porta, la linea difensiva a tre con Mancini, Ibanez e Cristante, il centrocampo a cinque con Zalewski e Spinazzola esterni e Wijnaldum, Matic e Pellegrini e Belotti a supporto dell’unica punta Abraham.

Nel Bayer Leverkusen Xabi Alonso dovrebbe optare per un 3-4-2-1 con Hradocky tra i pali, Tapson, Tah e Hincapiè nel reparto difensivo, Andrich e Amiri davanti con Frimpong e Bakker esterni, Adli e Diaby in tre quarti e Wirtz punta.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. All.: Xabi Alonso

ARBITRO Michael Olivier (Inghilterra)