Dove vedere Real Sociedad-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 20-09-2023

Dove vedere Real Sociedad-Inter, match valevole per l’avvio del Girone D di Champions League. La partita si giocherà allo stadio “Real Arena” di San Sebastian, mercoledì 20 settembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta streaming in esclusiva su Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

La Real Sociedad del tecnico spagnolo Alguacil torna a misurarsi con una squadra italiana a distanza di qualche mese dall’eliminazione alle semifinali di Europa League contro la Roma di Mourinho. Gli spagnoli inizieranno il proprio cammino in Champions League mercoledì prossimo nella sfida casalinga in programma contro l’Inter al San Sebatian. A differenza dei nerazzurri, la squadra di Alguacil è reduce da una rocambolesca sconfitta incassata contro il Real Madrid nell’ultimo match di Liga, gli spagnoli avevano iniziato bene con un gol di Barrenetxea, ma si sono fatti rimontare nella ripresa dai gol di Valverde e Joselu. Il bottino di punti collezionato dalla Real Sociedad nelle prime cinque gare di campionato è fermo solamente a 6 punti con una sola vittoria in cinque gare disputate.

Dall’altra parte la squadra che fin a questo momento sta letteralmente dominando il campionato italiano, l’Inter, infatti, è reduce da un avvio di stagione del tutto straordinario con 13 gol fati e solamente 1 subito in quattro gare disputate. A render consapevole ancora di più i nerazzurri della propria forza e dei propri mezzi è stata lo storico successo nel derby vinto per 5-1 contro il Milan, dove gli uomini di Inzaghi sono apparsi in totale controllo del match per tutti i 90 minuti senza mai concedere costruzione di gioco ai rossoneri. Quest’anno l’Inter sembra esser capitata in un girone molto più abbordabile con Sociedad, Salisburgo e Benfica, rispetto alla scorsa stagione, quando il sorteggio di Nyon collocò i nerazzurri nello stesso Gruppo di Barcellona e Bayern Monaco. L’obiettivo dell’Inter resta quello di proseguire la striscia di vittorie collezionata in campionato anche nel primo match di Champions.

Dove vedere Real Sociedad-Inter in diretta Tv e Streaming

Partita: Real Sociedad-Inter

Real Sociedad-Inter Data: 20 settembre

20 settembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Real Sociedad-Inter sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Per quanto riguarda la diretta tv, Real Sociedad-Inter sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come Pc, tablet o smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inoltre, non sarà possibile seguire la partita in chiaro su Canale 5, in quanto l’emittente Mediaset ha deciso di trasmettere l’Impegno casalingo della Lazio impegnata all’Olimpico contro l’Atletico Madrid il 19 settembre.

Real Sociedad-Inter le ultimissime:

Gli spagnoli si presenteranno alla gara di mercoledì sera dinanzi ai propri tifosi con il solito schieramento tattico del 4-3-3. In difesa Le Normand e Zubeldia a presiedere la zona centrale con Traorè e Tierny sulle corsie esterni. In mezzo al campo Merino e Mendez saranno le mezzali, mentre Zubimendi prenderà posto davanti alla difesa. Davanti tridente composto da Barrenetxea, Kubo e Oyarzabal in posizione di falso nove.

Nell’Inter Simone Inzaghi potrebbe mettere in atto un consistente turnover per far scendere in campo giocatori che fin qui hanno trovato poco spazio nella scacchiera interista. In difesa potrebbe fare il suo esordio con la maglia nerazzurra Pavard come braccetto di desta, con De Vrij e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo Frattesi scalpita per una maglia da titolare, il sacrificato potrebbe essere Mkhitaryan, mentre sugli esterni Carlos Augusto e Cuadrado potrebbero far rifiatare Dimarco e Dumfries, anche se resta vivo il ballottaggio. Davanti la coppia inamovibile formata da Thuram e Lautaro.

Real Sociedad-Inter Probabili Formazioni:

Real Sociedad (4-3-3) – Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil



Inter (3-5-2) – Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. S.Inzaghi