Dove vedere Napoli-Torino in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 8-3-2024

Dove vedere Napoli-Torino, 28° Giornata di Serie A, Venerdì 8 Marzo 2024 alle 20:45. Il match dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra gli azzurri e il Torino sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky Sport.

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Napoli torna a ospitare il casa una squadra torinese ed è pronta ad affrontare il Torino che solo qualche mese fa sfoggiò, proprio contro i partenopei, la migliore prestazione del proprio campionato.

Il Napoli ha bisogno di punti per tornare a sognare l’Europa che conta e l’arrivo del mister Francesco Calzona sembra aver ridato l’entusiasmo che mancava alla rosa campione d’Italia.

Ne è esempio il gol di Raspadori che ha permesso agli azzurri di battere la Juve: adesso i calciatori si sentono nuovamente importanti e al centro di un progetto in cui credono.

Dall’altra parte, però, c’è una squadra ostica e che fa della fisicità e della difesa un fiore all’occhiello. Nonostante l’inferiorità numerica per 45 minuti, il fortino granata non ha ceduto alla Fiorentina e la squadra di Juric ha potuto ottenere un risultato comunque importante per la propria corsa.

L’ambizione, è quella di entrare in Europa e proprio la sfida contro il Napoli potrebbe confermare i grandi obiettivi dei granata.

Guarda Napoli – Torino in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Napoli-Torino in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Napoli-Torino

: Napoli-Torino Data : Venerdì 8 Marzo 2024

: Venerdì 8 Marzo 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra il Napoli di Francesco Cardona e il Torino di Ivan Juric, l’8 marzo 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

La telecronaca di Napoli-Torino su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Fabio Bazzani. I due telecronisti di Sky saranno invece Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Per poter guardare la partita Napoli Torino in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione del campionato italiano.

Napoli-Torino, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Napoli-Torino sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Napoli-Torino

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Napoli-Torino

Osimhen – Stadiosport.it

Il Napoli non rinuncia alla sua formazione tipo contro il Torino.

Calzona sceglie nuovamente il 4-3-3 con Olivera sugli esterni e Mario Rui nuovamente in panchina.

Ballottaggio a centrocampo tra Traorè e Zielinski con il primo leggermente in vantaggio sul polacco.

Per il resto, la formazione del Napoli sarà quella tipo, ovvero con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus (con Ostigard in panchina) a completare la linea difensiva, Lobotka in cabina di regia con Anguissa e in attacco i soliti tre “tenori” Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Il Torino di Juric si affaccia al match con varie defezioni, ultime delle quali ha coinvolto Ilic, per infortunio, e Ricci, squalificato.

Sarà dunque una difesa reinventata quella del mister granata che scommetterà su Gineitis in coppia con Linetty.

In attacco, fiducia al duo Zapata-Sanabria con Vlasic sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Zielinski, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Cajuste, Ngonge. Allenatore: Francesco Calzona.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Gineitis, Linetty, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Lazaro, Pellegri, Okereke, Kabic, Savva. Indisponibili: Schuurs, Lovato, Ricci, Tameze, Vojvoda, Ilic. Allenatore: Ivan Juric.