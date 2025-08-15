Dove vedere Maiorca – Barcellona in Diretta Tv e Streaming Liga

La nuova stagione di LALIGA EA SPORTS 2025/2026 prende ufficialmente il via e una delle partite più attese della prima giornata è Maiorca-Barcellona, in programma sabato 16 agosto 2025 alle 19:30 all’Estadi Mallorca Son Moix.

I campioni in carica del Barcellona iniziano il loro cammino con una trasferta insidiosa contro una squadra determinata a sorprendere e a partire col piede giusto nonostante un calendario iniziale proibitivo.

Il Barcellona riparte con l’obiettivo di confermarsi al vertice della Liga. La rosa dei blaugrana combina l’esperienza di campioni affermati con la freschezza dei giovani talenti, garantendo qualità e imprevedibilità.

Affrontare il Maiorca in casa, però, non sarà semplice: il Son Moix è tradizionalmente un campo ostico, soprattutto nelle prime giornate di campionato.

Il Maiorca, reduce da una preparazione mirata e intensa, punta su solidità difensiva e ripartenze rapide. La squadra sa di dover affrontare un avvio di stagione complicato, ma un risultato positivo contro i campioni darebbe una spinta importante al morale.

Il Maiorca dell’ex Lazio Muriqi quest’anno punta alla qualificazione europea che sarebbe storica per il club. Gli isolani lo scorso anno hanno chiuso al 10° posto a soli 4 punti dal Rayo Vallecano che si è qualificato in Conference League.

Il Barcellona cercherà di dominare la partita con il possesso palla e l’ampiezza garantita dalle fasce, mentre il Maiorca punterà sulla compattezza e sulle ripartenze veloci.

Il duello tra la tecnica blaugrana e la determinazione dei padroni di casa promette una sfida intensa già dal primo minuto.

Dove vedere Maiorca Barcellona in Diretta Tv e Streaming:

Partita Maiorca-Barcellona Data sabato 16 agosto 2025 Orario 19:30 Canale TV DAZN e DAZN 1 Streaming DAZN

La gara si giocherà sabato 16 agosto 2025 alle 19:30 all’Estadi Mallorca Son Moix e sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni.

E’ possibile guardare Maiorca Barcellona in Diretta Tv su smart tv di ultima generazione utilizzando l’app DAZN oppure in Streaming su pc, smartphone tablet scaricando l’app DAZN.



Precedenti e bilancio di Maiorca Barcellona:

Le due squadre si sono affrontate 75 volte in tutte le competizioni:

17 vittorie Maiorca

12 pareggi

46 vittorie Barcellona

Negli ultimi cinque incroci in campionato, i blaugrana hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio:

Barcellona-Maiorca 1-0

Maiorca-Barcellona 1-5

Barcellona-Maiorca 1-0

Maiorca-Barcellona 2-2

Barcellona-Maiorca 3-0

Probabili formazioni di Maiorca – Barcellona

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Morey, Raillo, Valjent, Mojica; Morlanes, Mascarell; Asano, Darder, Torre; Muriqi.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsì, Balde; De Jong, Pedri, Fermin; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.