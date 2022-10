Liverpool Napoli, match valido per la sesta giornata di Champions League, si giocherà martedì 1 novembre alle 21:00 ad Anfield. L’incontro sarà trasmesso su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Ultima partita importantissima per il Napoli. Ad Anfield, gli azzurri si giocheranno il primato nel girone A proprio assieme al Liverpool che non sta affrontando un momento particolarmente magico. Se in Champions League viene da quattro vittorie consecutive, in campionato è momentaneamente nono ed è reduce da due sconfitte consecutive.

La squadra di Luciano Spalletti ha tanti risultati a proprio favore. Il Napoli, infatti, passa come primo in caso sia di vittoria che di pareggio. La sconfitta, vista anche l’abbondante differenza reti rispetto ai Reds, è ammissibile ma non deve superare i tre gol di scarto.

Liverpool Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming

L’incontro potrà essere fruibile, inoltre, anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky ma anche su Mediaset Infinity +. La partita non sarà visibile in chiaro su Canale 5.

Liverpool Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Liverpool-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Liverpool Napoli, le ultimissime

4-3-3 per il Liverpool. Davanti ad Alisson la difesa a quattro con Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson. A centrocampo, Jürgen Klopp si affida a Elliott, Thiago ed Henderson. In attacco Firmino e Núñez assieme al solito Salah.

Il Napoli risponde con lo stesso modulo. Meret in porta e la difesa con i centrali Østigård e Kim mentre sulle fasce Di Lorenzo con Olivera. A centrocampo Ndombele favorito su Anguissa che deve ancora recuperare assieme a Lobotka e Zielinski. In avanti Politano con Simeone e Kvaratskhelia.

Liverpool Napoli, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago, Henderson; Salah, Núñez, Firmino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigård , Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Liverpool Napoli, precedenti e statistiche

Sono otto i precedenti tra Liverpool e Napoli: tre vittorie ciascuno e due pareggi. L’ultimo precedente ad Anfield risale alla fase a gironi della Champions League 2018-19 e a vincere fu il Liverpool per 1-0 grazie alla rete di Salah.